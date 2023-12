Resident Evil 2, il fan remake in soggettiva è giocabile gratis

I fan della saga di Resident Evil non hanno dimenticato i vecchi capitoli, come lo storico Resident Evil 2 originale.

Dopo il bellissimo Village, ottavo capitolo della serie (che trovate su Amazon), gli episodi classici non sono mai stati messi veramente da parte.

Basti pensare al notevole remake fan-made del Resident Evil del 2002,0 attualmente in lavorazione.

Senza contare anche il fantastico rifacimento del classico Biohazard 2 utilizzando l'Unreal Engine 4 e con telecamere fisse.

Ora, però come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo "PerroAutonomous" ha pubblicato una demo totalmente gratuita di un remake di Resident Evil 2 in prima persona.

Contrariamente al remake ufficiale di Resident Evil 2, questo fan remake cerca di rimanere fedele alla versione originale del 1998.

Lo stile artistico e gli ambienti sono simili, così come anche i suoni e i dialoghi sono stati presi direttamente dal gioco originale.

Per questo motivo, questo progetto dei fan è dedicato agli amanti della prima versione a 32-bit di RE2.

PerroAutonomous ha anche ricreato le prime cutscene in computer grafica che, per quanto vetuste, fanno ancora la loro ottima figura.

Purtroppo, il creator non ha intenzione di rifare l'intero gioco quindi no, non aspettatevi un gioco completo e gratuito.

Tuttavia, potete scaricare e provare la demo da questo indirizzo, mentre poco sopra potete ammirare un video che la mostra in azione, in tutto il suo splendore.

Parlando invece del futuro della serie horror targata Capcom, l'insider DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 ha il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie.

Inoltre, Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia degli Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha chiuso la saga di Ethan.

Per concludere, se amate la saga di Biohazard, recuperate anche la nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli di Resident Evil.