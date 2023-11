Resident Evil 1 ha il suo remake next-gen, grazie ai fan

Resident Evil 9 dovrebbe essere uno dei giochi a cui Capcom sta lavorando, ma a quanto pare i fan non hanno dimenticato i primissimi capitoli, come il leggendario Resident Evil originale.

Dopo Village, ottavo capitolo della serie (che trovate su Amazon), gli episodi storici hanno sempre un posto speciale nel cuore dei fan.

Del resto, il remake ufficiale del primo Resident Evil uscito in origine per GameCube è ancora molto apprezzato.

Ora, come riportato anche da Wccftech, un impressionante remake fan-made del Resident Evil del 2002 è attualmente in lavorazione e si presenta in un nuovo trailer condiviso online in queste ore.

Il trailer, condiviso su YouTube da RE Biohazard, mette in evidenza come il team di sviluppatori ARKLAY stia utilizzando magistralmente l'Unreal Engine 5 per migliorare la grafica e l'atmosfera del gioco rispetto al remake uscito qualche anno fa, mantenendo al contempo l'atmosfera del gioco originale con gli angoli di ripresa fissi.

Purtroppo, sembra che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter provare questo remake con mano, visto che la data di uscita di una demo e del gioco completo non dovrebbe essere rivelata a breve.

Parlando invece del futuro della serie, l'insider DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 ha il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie Capcom fino ad oggi.

Ma non solo: da quello che sappiamo Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia della famiglia Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha già chiuso la saga di Ethan.

Ma non è tutto: un dettaglio trapelato alcune settimane potrebbe aver confermato anche il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come del resto era già stato anticipato da un'indiscrezione.

Per concludere, se amate la saga di Biohazard, recuperate prima di subito anche la nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli di Resident Evil.