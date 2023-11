Resident Evil 2, il remake dei fan con telecamere fisse è bellissimo

Resident Evil 9 dovrebbe essere il prossimo titolo Capcom, ma i fan non hanno dimenticato i vecchi capitoli, come lo storico Resident Evil 2 originale.

Dopo Village, ottavo capitolo della serie (che trovate su Amazon), gli episodi classici hanno sempre un posto speciale nel cuore dei fan.

Advertisement

Del resto, un impressionante remake fan-made del Resident Evil del 2002 è attualmente in lavorazione.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, tocca all'altrettanto amato Resident Evil 2 ricevere un remake dei fan realmente sorprendente.

Il modder "Guyue" sta attualmente lavorando a un fantastico rifacimento del classico Biohazard 2 utilizzando l'Unreal Engine 4.

Anche se non c'è una data di uscita di questo remake (e neppure di una demo), Resident Evil 2 HD Reprint manterrà i modelli 3D originali e si atterrà allo stesso stile di gioco del classico PS1.

In altre parole, avrà angoli di ripresa fissi. Al momento, il modder sta ricreando le mappe originali in Unreal Engine 4 e le prime sequenze che ha mostrato sembrano proprio come il gioco originale.

Poiché questo progetto utilizza UE4, il modder sfrutterà alcune tecniche grafiche moderne: ciò significa che avremo un'illuminazione migliorata e forse anche riflessi, illuminazione globale, effetti post-processuali e ombre migliori.

Tuttavia, il progetto non prevede l'uso di Ray Tracing o Path Tracing. Resident Evil 2 HD Reprint si atterrà ai metodi di rendering tradizionali non-RT.

Parlando invece del futuro della serie, tempo fa l'insider DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 ha il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie.

Ma non è tutto: Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia della famiglia Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha già chiuso la saga di Ethan.

Infine, se amate la saga di Biohazard, recuperate prima di subito anche la nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli di Resident Evil.