Remedy annuncia il reboot di Vanguard: da free-to-play diventerà "premium"

Galvanizatta dal lancio di Alan Wake 2, ora Remedy Entertainment ha deciso di rivedere completamente il destino di Vanguard, lo shooter free-to-play prodotto da Tencent.

Un titolo che, sulla carta, fa parte anche dell'universo videoludico espanso che Remedy ha avviato a partire da Control (lo potete recuperare su Amazon), anche se non è mai stato ovviamente al centro delle attenzioni dello studio e del pubblico.

Il fatto che Vanguard fosse stato lanciato come game as a service non ha certo contribuito a scaldare gli animi dei giocatori, che di certo non si aspettano videogiochi del genere guardando al background di Remedy.

All'epoca il progetto venne descritto come «uno shooter PvE co-operativo, free to play, che combina l'esperienza di narrazione di Remedy e un gameplay d'azione in un'esperienza multiplayer coinvolgente», ma il futuro di Vanguard cambierà molto presto.

Come annunciato sul sito ufficiale, infatti, Remedy ha deciso di cambiare drasticamente le fondamenta del progetto.

L'azienda ha infatti annunciato il riavvio di Vanguard, trasformandolo in un «gioco premium con una forte componente multiplayer cooperativa».

«A causa delle incertezze nella creazione di un gioco di successo per il mercato free-to-play in rapida evoluzione», si legge nella nota, Remedy e Tencent «hanno discusso una nuova direzione per il progetto del gioco, a cui verrà dato il nuovo nome in codice, “Kestrel”».

Il progetto tornerà alla fase concettuale, con una parte dell'ex team di sviluppo che passerà a lavorare sugli altri progetti in corso di Remedy. Il tutto mentre la leadership principale e alcuni membri selezionati del team di sviluppo di Kestrel si concentreranno sulla nuova direzione del progetto, dalla fase concettuale in poi, per creare un gioco premium con un forte impatto.

«La nuova esperienza si appoggerà maggiormente ai punti di forza principali di Remedy», promette Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment:

«Abbiamo fatto grandi passi avanti nello sviluppo free-to-play e multiplayer in Vanguard. Dopo un’attenta considerazione, crediamo che intraprendere una nuova direzione in cui il gioco sarà costruito maggiormente attorno alle competenze chiave di Remedy sia la strada giusta da percorrere. Stiamo creando un altro gioco Remedy distinto con il continuo supporto di Tencent nel creare una fantastica esperienza multiplayer cooperativa.»

Una bella notizia per i fan che, se non altro, potranno sperare di avere un prodotto di grande valore con, speriamo, il carisma di Remedy.

Quello che ha permesso ad Alan Wake 2 di essere già un successo, scelto dalla critica come miglior gioco dell'anno.