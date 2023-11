Alan Wake 2 ha già incassato il primo GOTY del 2023

La selezioni dei migliori videogiochi dell'anno sarà dura in questo 2023 a dir poco ricco, ma Alan Wake 2 si è già portato a casa un premio importantissimo ai Golden Joystick Awards 2023.

I Golden Joystick Awards, meglio conosciuti come People's Gaming Awards, sono una cerimonia di premiazione annuale dedicata all'industria dei videogiochi. L'evento assegna il premio Game of the Year al miglior videogioco dell'anno che può essere votato online da tutti. È la seconda più antica cerimonia di premiazione dei videogiochi dopo gli Arcade Awards.

Con buona pace per gli altri contendenti tra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che potete in ogni caso acquistare su Amazon, è l'ultimo titolo di Remedy ad essere scelto tra i migliori giochi dell'anno durante la manifestazione.

Precisamente, Alan Wake 2 ha guadagnato il premio della critica, ovvero il Critics' Choice Award, che ha selezionato l'opera di Remedy come la più meritevole del 2023.

Le premiazioni, che sono in corso in queste ore, hanno cominciato a decretare i migliori videogiochi in ogni ambito e la critica ha fatto la sua scelta:

Un riconoscimento importante per un'opera che è arrivata nella coda dell'anno e che, nonstante ciò, si è fatta subito notare per il suo valore dal pubblico e dalla critica.

Lo scorso anno Elden Ring aveva trionfato nell'edizione 2022 dei Golden Joystick Awards, mentre quest'anno sarà molto difficile riuscire a spartire tutti i premi tra le tantissime produzioni di valore.

Il tutto in attesa dei The Game Awards 2023, che chiuderanno definitivamente la stagione e ci preparanno ad un 2024 speriamo altrettanto scoppiettante, di cui scopriremo le nomination definitive proprio tra pochissimi giorni.

Se volete sapere perché la critica ha scelto proprio Alan Wake 2 come miglior videogioco dell'anno, alcuni motivi li trovate approfonditamente spiegati nella nostra recensione.