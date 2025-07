Il fenomeno Rematch continua a conquistare il mondo del gaming, raggiungendo la ragguardevole cifra di 5 milioni di giocatori unici a poco più di un mese dal lancio: l'annuncio è arrivato direttamente dagli stessi sviluppatori, che hanno ringraziato sui social i fan per questo prestigioso traguardo (via GamingBolt).

Un risultato che conferma quanta fame ha il pubblico per alternative fresche al tradizionale calcio simulativo, specialmente quando arriva da uno studio come Sloclap, già celebrato per il successo di Sifu.

Rematch offre infatti una formula arcade votata al multiplayer e al gioco di squadra, che non cerca mai di prendersi troppo sul serio e che offre azioni spericolate: un'idea di gioco che ha conquistato nettamente il pubblico, con numeri decisamente superiori a ogni più rosea aspettativa dello studio.

Una partenza sprint che ha superato ogni aspettativa

C'è da dire che Sloclap parla nello specifico di utenti unici e non di copie vendute: va infatti ricordato che il titolo calcistico è stato reso disponibile fin dal day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), un aspetto che ha naturalmente contribuito alla sua diffusione così rapida sul mercato.

Ma c'è anche da dire che Rematch ha saputo conquistare i giocatori per la sua accessibilità: solo puro divertimento arcade dove ogni giocatore controlla un singolo atleta in partite multiplayer, senza doversi preoccupare di regole come falli e fuorigioco.

Una semplificazione perfetta per chi cerca adrenalina pura senza le complessità tattiche dei simulatori più realistici, imponendosi dunque come alternativa leggera per divertirsi con uno sport che, grazie al sapiente lavoro del team di sviluppo, diventa ancora più spettacolare.

Nonostante il successo numerico, Rematch non è immune dalle critiche della community: l'assenza del crossplay e di un sistema di segnalazione dei giocatori rappresentano le principali lacune evidenziate dagli utenti.

Fortunatamente, Sloclap ha già pianificato una roadmap per colmare queste mancanze: entrambe le funzionalità saranno implementate a settembre con l'arrivo della Stagione 1, anche se il crossplay potrebbe arrivare anticipatamente, dato che era inizialmente previsto per il lancio.

Nel frattempo, se volete capire meglio cosa rende Rematch così speciale, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.