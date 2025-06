Nelle scorse ore è diventato ufficialmente disponibile Rematch, il nuovo spericolato gioco di calcio multiplayer 5vs5 sviluppato da Sloclap.

Il titolo aveva saputo conquistare la curiosità di diversi appassionati durante le fasi open beta e di accesso anticipato, ma il lancio ufficiale è stato accompagnato da non poca frustrazione per chi non vedeva l'ora di giocare con i propri amici.

Chi ha deciso di acquistare il gioco o provarlo gratuitamente su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si è trovato di fronte a una brutta notizia: allo stato attuale, Rematch non supporta il cross-play.

Considerando che si trattava di una delle funzionalità promesse al lancio, molti fan si sono sentiti comprensibilmente ingannati: gli sviluppatori hanno fatto "mea culpa" in un nuovo post segnalato da IGN USA, ammettendo che avrebbero dovuto segnalare questa mancanza prima del debutto ufficiale.

Sloclap si giustifica spiegando che questa è la prima volta che lavorano a un gioco con funzionalità cross-play e di aver riscontrato alcuni problemi di tipo tecnico che hanno impedito loro di includerlo fin dal day-one.

Detto ciò, gli sviluppatori si sono scusati per non aver chiarito il tutto a tempo debito, promettendo che il cross-play oggi rappresenta «la nostra priorità assoluta», insieme ovviamente a bugfix e miglioramenti per le prestazioni, dopo che le versioni in accesso anticipato hanno sofferto di lag e stuttering.

Sloclap spiega comunque di avere già una versione del cross-play che tecnicamente è già pronta, ma deve ancora essere rifinita in maniera tale da superare le certificazioni per console: un segnale che il suo arrivo potrebbe poi non essere così distante.

Insomma, se speravate di giocare con amici su piattaforme diverse, probabilmente per il momento sarebbe meglio rimandare l'acquisto – o il download su Game Pass – di Rematch, dando il tempo agli sviluppatori di implementare i giusti correttivi.

Resta comunque un vero peccato, considerando che questo incidente di comunicazione rischia di rovinare quello che si era rivelato essere un successo prima ancora del suo lancio effettivo.