Starfield, i fan hanno paura che il gioco faccia la "fine" di Redfall

Redfall è il nuovo titolo di Arkane disponibile dalla giornata di oggi, ma a quanto pare il debutto del gioco prodotto da Bethesda non è stato dei migliori.

Lo shooter coop dalle tinte horror, che trovate anche su Amazon, avrebbe dovuto imporsi da subito come un'esperienza coinvolgente per tutti gli amanti del genere, ma a quanto pare così non è stato.

Nella nostra recensione pubblicata poche ore fa vi abbiamo raccontato che «non possiamo che dirci soddisfatti solo in parte da Redfall, che, pur mantenendo una traccia dell'inconfondibile gameplay made in Arkane, tenta sì di battere strade inesplorate ma nel farlo tradisce una certa paura di sbagliare.»

Ora, dopo che Redfall è stato poco sorprendentemente al centro di un caso di review bombing da parte di giocatori infuriati, a quanto pare gli stessi sembrano nutrire dubbi anche relativamente a un altro gioco in uscita.

Come reso noto anche da GamesRadar, molti utenti sono infatti preoccupati che Starfield faccia la stessa fine del gioco Arkane.

L'utente Twitter DomsPlaying fa notare che, sebbene Microsoft voglia indubbiamente che Starfield sia un successo, «non si tratta di un momento di svolta», poiché la carta vincente dell'azienda è il suo popolarissimo servizio di abbonamento.

Altri scrivono: «Microsoft è la meno dipendente dai singoli successi delle prime parti perché la sua esclusiva più importante è Game Pass».

Sebbene non sia l'elemento fondamentale, molti ritengono che Starfield debba avere successo per il bene della reputazione di Microsoft.

L'utente Lakerjon24 commenta: «Xbox ha bisogno di un modo per sistemare la reputazione che ha ora di rilasciare giochi per lo più brutti e pieni di bug, privi di contenuti. Sta diventando abbastanza patetico».

Inoltre, come molti altri sottolineano, Microsoft potrebbe registrare un calo nel numero di abbonati a Game Pass se Starfield non dovesse funzionare, cosa che sicuramente non farebbe felice la Casa di Redmond.

Sul subreddit del gioco spaziale di Bethesda, in molti sono invece ottimisti circa il fatto che Starfield non fallirà. Un altro utente commenta: «Se c'è una cosa su cui posso contare quando parliamo di un fallimento, è un gioco online. Non sono quindi preoccupato per Starfield».

Alcuni pensano che Starfield soffrirà degli stessi problemi di Redfall, ma vale la pena ricordare che i due sono giochi molto diversi, realizzati da sviluppatori diversi, con il solo editore Bethesda Softworks (di proprietà di Microsoft) ad accostarli. Ragion per cui, la qualità di uno non ha - né avrà mai - alcuna influenza sul secondo.

Ricordiamo che Redfall è stato lanciato su Xbox Game Pass come release day-one (cui faranno seguito anche altri titoli durante il mese in corso), consentendo ai membri di giocarci senza costi aggiuntivi.

Questo perché Redfall è diventato un’esclusiva Xbox dopo l’acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond, come spiegato dallo sviluppatore ormai diverse settimane fa.