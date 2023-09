Redfall diventerà un "buon gioco", parola di Bethesda

A pochi giorni dal lancio definitivo di Starfield, Bethesda guarda alle spalle e torna a parlare di Redfall, promettendo che il team si impegnerà a migliorare lo stato del gioco.

Il discutibile shooter vampiresco di Arkane, che oltre ad uscire su Xbox Game Pass ha avuto un'edizione fisica che trovate su Amazon, non è stata di certo una delle migliori uscite del 2023 di Xbox.

Tanto che per un periodo è stato anche il peggior gioco dell'anno secondo Metacritic, ed è stato battuto solamente da un altro titolo arrivato a sorpresa, una di quelle brutte però.

Un progetto in ogni caso fallimentare addirittura secondo Arkane, che di recente ha confessato che Microsoft avrebbe fatto meglio a cancellarlo del tutto.

Ma, proprio come i vampiri del gioco, Redfall avrà una seconda vita perché Bethesda promette di impegnarsi per rilanciare il gioco come accaduto per altri progetti come The Elder Scrolls Online o Fallout 76.

Come riporta Gamingbolt è lo stesso Pete Hines, responsabile editoriale di Bethesda, a dichiarare che l'azienda non ha intenzione di rinunciare facilmente a Redfall.

«Siamo la stessa azienda che ha avuto lanci che non sono andati come volevamo, e non molliamo o abbandoniamo le cose solo perché non sono iniziate bene», ha dichiarato Hines in una recente intervista.

Approfondendo poi la natura del lavoro che si farà su Redfall:

«Okay, non abbiamo avuto l'inizio che volevamo, ma è comunque un gioco divertente... e continueremo a lavorarci. Raggiungeremo i 60 fps. Faremo in modo che sia un buon gioco perché sappiamo che, in quanto studio first-party, Game Pass vivrà per sempre. Ci saranno persone tra dieci anni che si uniranno a Game Pass e Redfall sarà lì.»

Una bella notizia per Redfall e Arkane che per un attimo ha anche rischiato di chiudere dopo il flop del suo ultimo progetto.

Nel futuro di Arkane ci sarà anche un gioco single player più affine al DNA dello studio, nella speranza che possa far dimenticare il lancio di Redfall.