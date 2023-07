Redfall sarà solo un ricordo per Arkane, c'è un single player in arrivo

Redfall non è stata esattamente la hit di cui Xbox sperava di potersi vantare, e per questo Arkane sembra che non tornerà più verso questo tipo di produzioni.

L'ultimo titolo di Arkane è stato un vero flop senza appello.

Tanto che lo stesso team di sviluppo ha sperato che proprio Microsoft potesse decidere un giorno di cancellare Redfall, ma non è successo.

E anche se, alla fine, non è comunque il videogioco peggiore del 2023, sembra che Arkane abbia deciso di tornare su ciò che più gli compete.

Le grandi avventure single player che, come svelano alcune informazioni, sembrano essere il focus del lavoro dei prossimi tempi.

Come riporta PC Games N, infatti, sembra che Microsoft stia investendo su Arkane Austin dopo il fiasco di Redfall, visto che un nuovo annuncio di lavoro potrebbe suggerire che lo studio di Dishonored, Prey e Deathloop stia tornando alle sue radici.

L'annuncio in questione è relativo alla ricerca di un capo ingegnere tecnico, tra le cui competenze ci sono: esperienza con sistemi simultanei in tempo reale; esperienza con le funzionalità di rete e online; familiarità con giochi di ruolo d'azione per giocatore singolo e simulazioni immersive.

Proprio quest'ultimo aspetto è ciò che ha reso i videogiochi di Arkane dei prodotti così amati, nonché la speranza che i videogiochi multiplayer senz'anima come Redfall possano essere stati solo un incidente di percorso.

Il boss Phil Spencer aveva commentato i feedback negativi ottenuti dall'ultima produzione Arkane, sottolineando anche di essere «arrabbiato con sé stesso» per non aver ottenuto i risultati sperati.

E per fortuna Microsoft non ha mai preso in considerazione realmente la chiusura di Arkane in questi ultimi mesi, altrimenti avremmo perso un gruppo di sviluppatori davvero talentuosi solo per un videogioco andato male.