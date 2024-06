Redfall, al via i rimborsi dell’edizione più prestigiosa

Lo sparatutto a tema vampiri Redfall è ormai "morto", dopo che Microsoft ha deciso di chiudere Arkane Austin.

Nonostante il lancio su Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon), il gioco non è quindi riuscito a salvarsi.

Ora, nonostante i primi rimborsi delle scorse settimane, sembra proprio che non sia finita qui.

Come riportato anche da Windows Central, Microsoft sta emettendo rimborsi automatici su Steam e Xbox per coloro che hanno acquistato la Redfall Bite Back Edition o l'aggiornamento dedicato.

Sembra confermato da diversi giocatori che Microsoft starebbe rimborsando automaticamente gli utenti per compensare i contenuti che non riceveranno mai.

Secondo quanto riferito, anche Bethesda Game Studios sta emettendo rimborsi, ma il percorso per ottenerli è un po' più difficile: un utente ha informato Windows Central di essere riuscito a lavorare con l'assistenza clienti di Bethesda per ricevere un rimborso anche per la versione fisica della Redfall Bite Back Edition dopo aver inviato un ticket.

Tuttavia, se seguite questa strada, siate pazienti con i tempi di attesa, perché potrebbero esserci molte altre persone che cercano di ottenere il rimborso anche con questo metodo.

In ogni caso, i rimborsi sembrano arrivare a ondate: alcuni ne hanno già ricevuto uno, mentre altri sono attualmente in attesa.

Dovreste controllare la posta indesiderata (ossia la spam) collegata al vostro account Steam o Xbox, nel caso in cui sia finita lì.

In ogni caso, prima di chiudere i battenti, Arkane Austin ha introdotto un ultimo aggiornamento, sebbene il gioco fosse comunque destinato all'oblio.

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che Arkane Austin è uno dei tre studi Bethesda destinati alla chiusura, insieme a Tango Gameworks, ossia lo sviluppatore di Hi-Fi Rush, e Alpha Dog Studios.

Ricordiamo che in occasione delle giornate di chiusura dei vari team di sviluppo, anche il responsabile dello studio Arkane Lyon Dinga Bakaba ha commentato molto duramente la decisione di Microsoft di chiudere lo studio di Austin.