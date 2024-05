Redfall si aggiorna per l'ultima volta, ma senza i contenuti già pagati

Redfall è uno dei tanti videogiochi che saluteremo in questo 2024 funesto per il settore e, come capitato in altri casi, sta per arrivare l'ultimo update con dei contenuti inediti. Ma non tutti quelli che erano previsti, tra cui alcuni pagati nelle edizioni di pregio del gioco.

Dopo la chiusura di Arkane Austin, Redfall è destinato ad essere probabilmente dimenticato per sempre nonostante il lavoro che è stato fatto dal team per tenerlo in vita in qualche modo.

Ma il team di sviluppo ha pubblicato un post sui social media, dichiarando che sta arrivando l'ultimo aggiornamento di Redfall con alcuni contenuti nuovi:

Arkane Austin sta lavorando per il Game Update 4, l'ultimo per Redfall di sempre, che introduce sistemi Neighbourhood e Nest rinnovati, la pausa per giocatore singolo, modalità offline e altro ancora.

Alcune delle cose menzionate da Arkane sono effettivamente le modalità di cui si era parlato tempo fa, quelle che la community aveva richiesto da un po', tra l'altro.

Non sono mai stati menzionati i personaggi aggiuntivi dell'Hero Pass che facevano parte della Bite Back Edition di Redfall, venduta per altro ancora come opzione di aggiornamento per il gioco base ad un prezzo maggiorato.

Nel post il team di sviluppo dichiara che arriveranno altre informazioni per il Game Update 4, quindi vedremo se alla fine arriverà anche ciò che era stato promesso nella Bite Back Edition.

Anche se i rimborsi già avviati da parte del team di sviluppo ci fa pensare che non arriveranno mai, probabilmente.

Anche altri giochi di studi destinati all'oblio da Xbox si sono aggiornati per l'ultima volta. Si tratta di Hi-Fi Rush, i cui sviluppatori hanno salutato con affetto tutta la community che li ha sostenuti.

