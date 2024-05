Red Dead Redemption gratis su PS Plus e Game Pass? Sbuca l'indiscrezione

Red Dead Redemption è un classico senza tempo, ma sembra che il titolo western sia in arrivo anche su PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Dopo il secondo episodio della serie western (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) sono in molti quelli che non hanno mai dimenticato anche il capitolo originale.

Ora, dopo che un insider ha scoperto una stringa di codice del sito di Rockstar che fa riferimento alla versione PC di Red Dead Redemption, arrivano altre buone nuove.

Come riportato anche su Reddit, Rockstar potrebbe portare il suo classico western anche su Xbox Game Pass e PlayStation Plus Premium, stando a un dettaglio trapelato in queste ore.

Una riga di codice sempre relativa al sito ufficiale di Red Dead Redemption cita, tra le varie piattaforme su cui il gioco è disponibile, anche i servizi in abbonamento di Microsoft e Sony.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale in merito.

Se l'avventura con protagonista John Marston sbarcherà quindi su Game Pass o PS Plus, solo il tempo potrà dirlo.

Sicuramente, in caso di conferma, si tratterebbe di un'aggiunta davvero molto gradita, per entrambi i cataloghi Sony e Microsoft.

Ricordiamo in ogni caso che lo scorso anno abbiamo visto Red Dead Redemption approdare anche sulle console di attuale generazione, con un porting che ha fatto in ogni caso discutere per una serie di motivi.

Ma non solo: in queste settimane è possibile giocare Red Dead Redemption gratis, con lo speciale abbonamento di Rockstar Games che vi regala alcuni titoli pubblicati dai creatori di GTA.

Senza contare che i giocatori stanno anche fantasticando su un eventuale Red Dead Redemption 3. Vero anche che per qualcuno rendere RDR3 un sequel del primo Red Dead Redemption è un'idea terribile, spiegando anche perché lo è.