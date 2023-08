Red Dead Redemption, Rockstar ne ha fatta un'altra delle sue e i fan si infuriano

Red Dead Redemption ha fatto decisamente discutere nelle ultime settimane, e Rockstar ci ha messo il carico per far infuriare i giocatori, con un bundle dal prezzo elevato che ha mandato i fan su di giri.

Il titolo western, che potete sempre recuperare in versione vintage su Amazon, tornerà su console più moderne dopo una lunga serie di rumor ed indiscrezioni riguardo una presunta remastered.

Versione che non è arrivata visto che, come specificato nell'annuncio di qualche giorno fa, Red Dead Redemption tornerà su PS4 e Switch con un porting nudo e crudo.

Se non fosse bastato già questo per mandare in escandescenza i fan, il prezzo a cui è venduto Red Dead Redemption non è affatto accomodante.

Nei giorni scorsi Take-Two aveva provato a difendersi, dichiarando di aver fissato il prezzo della produzione nel miglior modo possibile. Questo prima che qualcuno scoprisse il nuovo bundle.

Come riporta The Gamer, Rockstar Games sta vendendo un bundle con Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 (lo potete vedere qui) a ben $100. Considerato che si tratta di un porting e di un titolo con un po' di anni sulle spalle, non è esattamente il modo migliore per approcciarsi alla saga.

Come hanno fatto notare molti utenti online, con una certa e comprensibile rabbia, questo non è un vero bundle ma semplicemente un accorpamento dei due prodotti.

Red Dead Redemption 2 è venduto attualmente a $60 sia sugli store Microsoft e PlayStation, quindi il pacchetto che contiene il suo predecessore non offre nessun risparmio reale, che dovrebbe essere l'unico scopo dell'esistenza di un bundle.

Semplicemente, Rockstar Games sta vendendo i due giochi insieme senza troppo sforzo.

Per altro, con il fatto che Red Dead Redemption 2 non ha mai smesso realmente di vendere, Rockstar potrebbe effettivamente proporre un'offerta migliore per i suoi titoli.