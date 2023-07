Red Dead Redemption Remastered, sbuca una data di uscita

Il primo e indimenticabile Red Dead Redemption potrebbe ricevere presto una remastered per console current-gen.

John Marston potrebbe tornare, specie considerando il successo di Red Dead Redemption 2 (che trovate a ottimo prezzo su Amazon).

Advertisement

L'ente di valutazione coreano dei videogiochi ha pubblicato una classificazione per il primo Red Dead Redemption, cosa questa che lascia ben sperare per un suo ritorno.

E se il director di Alan Wake 2 ha chiesto a Rockstar Games di non rilasciare la remaster di Red Dead Redemption a ottobre, c'è chi ammette di conoscere la data di uscita del gioco.

Come riportato da GamingBible, il leaker Budzcario crede infatti di conoscere la vera data di rilascio del gioco.

In un tweet che dice: «17 novembre, data di uscita 2023. Sconvolgerà il mondo dei videogiochi, la sorpresa del secolo. Credeteci. So che questa è la data di uscita del 100%. Hanno dato informazioni false agli sviluppatori per eliminare le fughe di notizie all'interno della loro stessa azienda».

Poi, è stato anche aggiunto: «Sarà annunciato ufficialmente questo agosto per PC, PS5 e Xbox Series.».

Ovviamente non si tratta di una conferma da parte di Rockstar, quindi, come ogni potenziale fuga di notizie o indiscrezione, è bene prenderla con una buona dose di scetticismo. Vi terremo in ogni caso prontamente aggiornati nel caso vi fossero novità.

Nell'attesa di saperne di più, alcuni giorni fa lo stesso interprete di John Marston non ha nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare su Red Dead Redemption.

Ma non è tutto: gli Achievements di RDR sono stati di recente aggiornati in HD, cosa questa che aumenta la probabilità di un ritorno del gioco quanto prima.

Per concludere, Digital Foundry ha condiviso un video che mostra Red Dead Redemption su PC tramite l'emulatore Xbox 360, Xenia, con una velocità massima di 300 fps.