Red Dead Redemption ha già la "remastered", ma su PC

Nelle ultime settimane è emersa la notizia che il primo capitolo di Red Dead Redemption potrebbe ricevere una remastered per piattaforme di attuale generazione.

Difatti, sono molti anni che i fan chiedono il ritorno di John Marston, soprattutto dopo il successo di Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon).

Advertisement

L'ente di valutazione coreano dei videogiochi aveva pubblicato una classificazione per il primo Red Dead Redemption, facendo così prendere il via alle speculazioni su una rimasterizzazione del classico.

Se, quindi, il primo Red Dead Redemption sarebbe pronto a tornare in vita dopo che il suo sviluppo era stato messo in pausa, qualcuno ora ha dato vita alla "sua" remastered del gioco, ma su PC.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Digital Foundry ha condiviso un video che mostra Red Dead Redemption su PC tramite l'emulatore Xbox 360, Xenia, con una velocità massima di 300 fps.

A quanto pare, Xenia fa girare il gioco molto meglio dell'emulatore PlayStation 3, RPCS3. In alcune delle scene meno "impegnative", Xenia è quasi tre volte più veloce di RPCS3.

Ad esempio, nella scena in cui Xenia riesce a raggiungere i 300 fps, RPCS3 arriva a circa 94 fps.

Per ottenere framerate così elevati, DF ha utilizzato un Intel Core i9 12900K con 64 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Ovviamente, Xenia non può eseguire le scene più impegnative con framerate così elevati. Tuttavia, per un'ampia sezione del gioco, il sistema PC di cui sopra è in grado di raggiungere 120 fps a 1080p con 2XMSAA, sebbene nelle città il framerate può scendere a 90fps.

NVIDIA GeForce RTX 4090 può fornire framerate giocabili a 4K nativi con 2XMSAA e 16XAF, così come se si utilizza un monitor G-Sync si può ottenere un'esperienza fluida e senza troppi problemi.

Red Dead Redemption non è mai uscito su PC, quindi questo è l'unico modo in cui i giocatori non dotati di console possono attualmente goderselo.

Restando in tema, lo stesso interprete di John Marston non aveva nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare su Red Dead Redemption.

Ma non solo: gli Achievements di RDR sono stati di recente aggiornati in HD, cosa questa che aumenta la probabilità di un rifacimento del gioco in arrivo.