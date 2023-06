Red Dead Redemption riceve la remastered... degli Obiettivi

Da giorni si rincorrono le voci che il primo e storico capitolo di Red Dead Redemption starebbe per fare il suo ritorno su console current-gen.

Da anni ormai i fan chiedono il ritorno di John Marston, soprattutto dopo l'uscita del bellissimo Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon).

Pochi giorni fa, l'ente di valutazione coreano dei videogiochi ha pubblicato una nuova classificazione per il primo RDR, lasciando aperta la possibilità che qualcosa sia effettivamente in arrivo.

Ora, dopo che la notizia è rimbalzata anche tra alcuni autorevoli insider, è il turno di un altro indizio utile ad avvalorare la tesi di un rifacimento in uscita.

Come riportato anche da TheGamer, nelle scorse ore Rockstar ha aggiornato il sito web del gioco e oggi i fan hanno scoperto che gli Obiettivi (o Achievemets) sono stati ricreati in HD.

Le vecchie icone erano molto più sfocate, con colori sbiaditi, mentre le nuove hanno neri più profondi e bordi più nitidi.

Sembra però che la "grafica" gli Achievement sia stata aggiornata utilizzando le IA generative, cosa questa che non sembra essere andata giù a molti.

Del resto, anche la criticatissima trilogia classica rimasterizzata di GTA ha utilizzato l'upscaling delle IA per rimasterizzare alcune texture, le quali hanno danneggiato testi delle insegne e altro.

Speriamo quindi che Rockstar non utilizzi la stessa tecnologia anche per un eventuale remaster del primo RDR. Ad ogni modo, il rilancio di Red Dead Redemption potrebbe essere in ogni caso l'opportunità ideale per far riscoprire la saga open world western a nuovi giocatori.

Lo scorso anno avevamo appreso che vi erano davvero dei piani per rimasterizzare Red Dead Redemption, ma che potrebbero essere stati cancellati dopo la pessima accoglienza di GTA Trilogy.

Del resto, anche lo stesso interprete di John Marston non aveva nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare su Red Dead Redemption.