Red Dead Redemption potrebbe tornare: c'è un nuovo indizio

Il primo capitolo di Red Dead Redemption potrebbe essere quasi pronto a fare il suo attesissimo ritorno su console next-gen, almeno stando a un nuovo indizio trapelato proprio in queste ore.

Come riportato infatti da Gematsu, l'ente di valutazione coreano dei videogiochi ha infatti pubblicato una nuova classificazione per Red Dead Redemption. E non ci sarebbe nulla di strano... se il gioco non fosse uscito ormai 13 anni fa.

Da tempo i fan chiedono il ritorno della storia di John Marston, soprattutto dopo l'eccellente lavoro svolto con Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon) che, nonostante il nome, funge da prequel proprio per questa avventura.

La nuova classificazione, che potete trovare al seguente indirizzo, viene catalogata con il nome in codice "CC-NV-230615-001": la sigla NV si riferisce solitamente alle uscite previste su console, anche se non esclude a prescindere possibili porting su PC.

Come anticipavamo in apertura, il tempismo per questa classificazione è decisamente sospetto e fa pensare al possibile annuncio di un'edizione rimasterizzata del primo capitolo western.

Una scelta che avrebbe senso soprattutto per i nuovi fan: ricordiamo infatti che non è possibile giocarci nativamente su PlayStation, data l'assenza della retrocompatibilità con i titoli PS3.

Inoltre, il titolo non è mai stato rilasciato su PC, a differenza del secondo capitolo: l'unica piattaforma next-gen dove è ancora tecnicamente giocabile è Xbox Series X|S, grazie all'acquisto in retrocompatibilità della versione per Xbox 360.

Il rilancio di Red Dead Redemption potrebbe dunque essere l'opportunità ideale per far riscoprire la saga open world western a nuovi fan: ovviamente, per il momento non possiamo che invitarvi a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di commenti ufficiali.

Tramite un affidabile insider, lo scorso anno avevamo appreso che inizialmente vi erano davvero dei piani per rimasterizzare Red Dead Redemption, ma che potrebbero essere stati cancellati dopo la pessima accoglienza di GTA Trilogy. Chissà che, nel frattempo, gli sviluppatori non possano aver cambiato idea.

Anche lo stesso interprete di John Marston non aveva nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare su Red Dead Redemption: vedremo se Rockstar Games sceglierà di accontentarlo.

Per i fan sarebbe anche l'occasione di rivedere Dutch in azione, dopo gli eventi narrati nel secondo capitolo: l'attore ha ammesso di aver pianto durante il finale emozionante che darà vita agli eventi di Red Dead Redemption.