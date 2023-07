Red Dead Redemption Remastered «è reale»: arrivano nuove conferme

Le ultime giornate sono state particolarmente intriganti per i fan di Rockstar Games: è infatti trapelato un interessante indizio che confermerebbe il ritorno imminente di Red Dead Redemption, probabilmente con un'apposita edizione Remastered.

Un lancio che avrebbe sicuramente senso non solo per la difficoltà riscontrata nel poter giocare nativamente con l'avventura di John Marston, ma anche per permettere a chi ha scoperto la saga con Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon) di scoprire come prosegue la storia.

Ricordiamo che la possibile anticipazione è arrivata da un ente di classificazione coreano, che ha riportato sulle proprie pagine un misterioso "Red Dead Redemption" in arrivo su console.

Una notizia sorprendente, considerando che si credeva, in seguito ad alcune indiscrezioni, che lo sviluppo di un'edizione rimasterizzata fosse stato fermato internamente, ma evidentemente Rockstar ha deciso di "sbloccarlo".

Adesso potrebbe essere arrivata una nuova conferma importante: il giornalista e insider Colin Moriarty si è infatti detto sicuro, nell'ultima puntata del suo podcast, che l'edizione rimasterizzata di Red Dead Redemption esista davvero, con l'annuncio che potrebbe essere in arrivo (via ComicBook).

«Posso dirvi di aver visto conferme che è reale. Non credo che avrete bisogno di questa conferma, ma qualcuno da dietro le quinte mi ha contattato e mi ha mostrato qualcosa che mostra decisamente che questo gioco sta arrivando. Forse perfino in modo imminente, magari con un annuncio ad Agosto. Dunque, e non è sorprendente, non ho bisogno che vi dica che l'ente della Corea del Sud non si limita solo a classificare le cose. Classificano ciò che gli viene inviato».

Moriarty avrebbe anche evidenziato che il progetto non sarebbe mai stato cancellato: semplicemente, Rockstar avrebbe scelto di concedere più tempo per lo sviluppo, forse in seguito al pessimo lancio iniziale di GTA Trilogy.

In ogni caso, le parole dell'insider confermerebbero che potrebbe solo essere questione di tempo prima che Red Dead Redemption Remastered venga annunciato: vi invitiamo naturalmente a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità.

Nel frattempo, un ulteriore indizio potrebbe essere arrivato proprio da Rockstar Games: il team di sviluppo ha aggiornato le immagini degli obiettivi.