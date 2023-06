La remaster di Red Dead Redemption era "in pausa", ma ci sono buone notizie

In queste ore è emersa la notizia che il primo capitolo di Red Dead Redemption potrebbe essere quasi pronto a fare il suo ritorno su console current-gen.

Da tempo i fan chiedono il ritorno di John Marston, soprattutto dopo l'ottimo Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon).

L'ente di valutazione coreano dei videogiochi ha infatti pubblicato una nuova classificazione per il primo Red Dead Redemption.

Ora, come riportato anche da GamingBible, in un tweet dell'insider di Rockstar Games Ben (@videotechx), sarebbero state corrette alcune dichiarazioni provenienti da un altro insider, Zack Zwiezen.

Ben, che è noto per essere un divulgatore piuttosto affidabile, ha ricordato ai suoi follower che le precedenti informazioni che erano state diffuse in modo non corretto.

Zach aveva precedentemente affermato che, in seguito al pessimo lancio della GTA Trilogy The Definitive Edition, Rockstar Games aveva cancellato la presunta remaster di RDR.

A quanto pare, invece, Rockstar avrebbe sbloccato lo sviluppo della remaster: se le voci si rivelassero vere, quindi, il primo Red Dead Redemption sarebbe pronto a tornare in vita dopo che il suo sviluppo era stato messo in pausa.

Tramite un affidabile insider, lo scorso anno avevamo appreso che inizialmente vi erano davvero dei piani per rimasterizzare Red Dead Redemption, ma che potrebbero essere stati cancellati dopo la pessima accoglienza di GTA Trilogy. Chissà che, nel frattempo, gli sviluppatori non possano aver cambiato idea. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Anche lo stesso interprete di John Marston non aveva nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare su Red Dead Redemption: vedremo se Rockstar Games sceglierà di accontentarlo.

Per i fan sarebbe anche l'occasione di rivedere Dutch in azione, dopo gli eventi narrati nel secondo capitolo: l'attore ha ammesso di aver pianto durante il finale emozionante che darà vita agli eventi di Red Dead Redemption.