Red Dead Redemption Remaster potrebbe uscire anche su una console "inaspettata"

Dopo l'ultimo indizio arrivato da Rockstar, l'annuncio di Red Dead Redemption Remastered potrebbe essere davvero vicino, tanto che il gioco potrebbe vedere la luce anche su console Nintendo Switch.

Dopo il successo di Red Dead Redemption 2 (che trovate in sconto su Amazon) presto sarà il turno di riscoprire anche il primo capitolo.

I fan stanno attendendo da tempo un ritorno dell'avventura di John Marston sulle console di nuova generazione e Rockstar potrebbe essere pronta ad accontentarli.

Ora, dopo alcune presunte immagini del gioco apparse online ma velocemente sbugiardate dai fan, è tempo di una prima conferma circa una versione Switch.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, Tez2 ha scoperto il logo aggiornato di Red Dead Redemption sul sito web di Rockstar Games in seguito a un nuovo aggiornamento, ma ha anche scoperto che il sito aggiornato ha aggiunto il gioco all'elenco delle valutazioni dei moduli che non erano utilizzati dal sito web originale.

Inoltre, tra i pulsanti delle piattaforme aggiunti al sito ce n'è uno relativo a Nintendo Switch. Anche se questo non è indicativo del fatto che la remaster arriverà anche sulla console in questione, è sicuramente una scoperta interessante.

Del resto, visto che anche la discussa GTA Trilogy rimasterizzata è apparsa sulla piccola ibrida Nintendo, la probabilità che anche l'avventura di John Marston arrivi su Switch è sicuramente alta.

Secondo un leaker, l'uscita potrebbe essere addirittura prevista entro la fine dell'anno, ma al momento è difficile capire quanto questa informazione possa rivelarsi accurata: vi terremo comunque aggiornati.

Per concludere, in attesa di un annuncio ufficiale i ragazzi di Digital Foundry hanno da ppco condiviso un video che mostra il primo Red Dead Redemption su PC tramite l'emulatore Xbox 360, Xenia, con una velocità massima di ben 300 fotogrammi al secondo, davvero bellissimo da vedere (nonostante qualche incertezza).