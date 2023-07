Red Dead Redemption Remaster, immagini appaiono online, ma i fan non ci cascano

Da tempo si parla del ritorno del primo Red Dead Redemption, il quale potrebbe ricevere presto una remastered per console current-gen.

Considerando il successo di Red Dead Redemption 2 (che trovate a ottimo prezzo su Amazon) la cosa sorprenderebbe solo in parte.

Alcune settimane fa, infatti, l'ente di valutazione coreano dei videogiochi ha pubblicato una classificazione per il primo Red Dead Redemption, cosa questa che lascia ben sperare.

Ora, dopo che c'è chi ammette di conoscere la data di uscita del gioco, sul web sono sbucate delle presunte immagini del rifacimento, velocemente sbugiardate dalla community.

Come riportato da GamingBible, un thread su Reddit mostrerebbe schermate del presunto remake, le quali sembrano essere semplicemente tratte da Red Dead Redemption 2 (che ovviamente presenta molte delle stesse ambientazioni del gioco del 2010).

«Sì, sicuramente sono tratte da RDR2», ha scritto godzilla1992. «Penso che se qualcuno dovesse far trapelare delle immagini reali, qualcosa di più convincente sarebbe uno screenshot della mappa del Messico con oggetti di scena e PNG reali inclusi».

Alcuni hanno addirittura definito le immagini come una sorta di remaster non ufficiale del secondo capitolo, magari in 4K e a 60fps.

«Questi sono letteralmente solo screenshot in-game di RDR2 che utilizzano la mod Project New Austin», ha affermato suika_suika. «Tra tutti i luoghi che avrebbero potuto aiutarci a dimostrarlo, non scegliete il Messico? Un bait vero e proprio, direi».

Nell'attesa di vedere le prime immagini ufficiali del gioco, alcuni giorni fa lo stesso interprete di John Marston non ha nascosto il suo desiderio di tornare a lavorare su Red Dead Redemption.

Ma non è tutto: gli Achievements di RDR sono stati di recente aggiornati in HD, cosa questa che lascia intendere un ritorno del gioco nelle prossime settimane.

Infine, i ragazzi di Digital Foundry hanno condiviso un video che mostra Red Dead Redemption su PC tramite l'emulatore Xbox 360, Xenia, con una velocità massima di ben 300 fotogrammi al secondo.