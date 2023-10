Red Dead Redemption 2, i fan si rifiutano di credere che sia un gioco di 5 anni fa

Red Dead Redemption 2 è un gioco amato sin dal giorno del lancio, avvenuto nell'ormai lontano 2018.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è ancora giocato e apprezzato da migliaia di giocatori, quindi è normale che un gioco così importante sia ancora sulla bocca di tutti.

Basti pensare che di recente è stato pubblicato un altro filmato dedicato a RDR2 con impostazioni ultra, il quale ci ha fatto sognare in 8K e a 60 fotogrammi al secondo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Red Dead Redemption 2 è ancora così bello che i fan si rifiutano di credere che abbia ormai 5 anni sul groppone.

«Non posso credere che questo gioco stia per compiere 5 anni», ha dichiarato un utente su Reddit. «La grafica resiste incredibilmente bene».

Il post è accompagnato da una piccola presentazione che mostra alcune immagini catturate dal gioco. Queste ritraggono le montagne rocciose, le albe nebbiose sui laghi e le vedute dai punti più alti del gioco.

Sembra che molti siano d'accordo: il post ha raccolto oltre 50 commenti. «Venendo da Starfield, è stato un vero schiaffo in faccia. Questo gioco è splendido - se non di più - della maggior parte dei giochi open world AAA di oggi. Sono rimasto scioccato», si legge.

«E non parliamo poi degli incredibili dettagli, del realismo e dell'intelligenza artificiale degli NPC: è un vero e proprio capolavoro».

Un altro commento ha paragonato la grafica di Red Dead Redemption 2 ad alcuni titoli Sony. «Sì, questo è l'ultimo gioco che mi ha lasciato a bocca aperta per la grafica. Dopo di lui solo GOW Ragnarok e TLOU II si sono avvicinati in termini di grafica».

Non è la prima volta che i giocatori impazziscono per il titolo: nelle scorse settimane i fan del gioco Rockstar su Reddit hanno discusso anche di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene.

Del resto, a quanto pare solo il prossimo GTA 6 riuscirà a fare di meglio dal punto di vista grafico.