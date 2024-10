Red Dead Redemption finalmente disponibile su Steam

Dopo anni di attesa, Red Dead Redemption, il ben noto western di Rockstar Games, è disponibile su Steam, portando con sé la leggendaria avventura di John Marston per una nuova generazione di giocatori PC.

Il titolo, originariamente uscito nel 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360 (lo trovate in versione fisica per console su Amazon), ha definito il genere degli open world con una narrazione che unisce emozioni e realismo storico in una cornice western evocativa.

Nonostante qualche polemica sul prezzo del port, non particolarmente basso, è giunto il momento di tornare nel Far West.

Da oggi, infatti, gli utenti Steam possono immergersi in un’America di inizio Novecento, tra panorami vasti e variegati che offrono innumerevoli possibilità di esplorazione.

Non solo un classico open world, Red Dead Redemption è noto per la sua capacità di bilanciare la libertà del giocatore con una trama intensa, incentrata sul personaggio di John Marston, un ex fuorilegge costretto a lavorare con i federali per riavere la sua famiglia.

Questa versione per Steam include anche l’espansione Undead Nightmare, un DLC che porta gli utenti in una dimensione alternativa dove Marston affronta orde di non-morti, aggiungendo un tocco horror all'ambientazione western.

L’espansione è stata molto amata dai fan per il tono eccentrico e le dinamiche di gioco uniche, diventando un classico a sé stante.

Il lancio su Steam ha suscitato entusiasmo ma anche qualche dibattito, oltre a quello del prezzo: Rockstar non ha apportato grandi miglioramenti grafici, mantenendo lo stile e il design originali.

Tuttavia, molti sostengono che la qualità narrativa e l’ambientazione siano i veri punti di forza del gioco.

La scelta di Rockstar di mantenere la grafica originale sembra indicare il rispetto per la visione artistica originale, offrendo ai nuovi utenti e agli appassionati di vecchia data la stessa esperienza che ha reso Red Dead Redemption un cult.

Questa release arriva dopo la disponibilità del gioco su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ampliando l’accessibilità del titolo e dimostrando l’impegno di Rockstar nel portare il proprio catalogo classico su nuove piattaforme.

Restando in tema, sembra proprio che Red Dead Redemption 2 possa arrivare anche su PS5 e Switch in tempi brevi.