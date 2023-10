Red Dead Redemption 3, per molti, sarebbe un gioco «inutile»

Sono molti i fan che aspettano a braccia aperte un Red Dead Redemption 3, non ancora annunciato ufficialmente, sebbene c'è una frangia che non è invece troppo convinta.

Il secondo capitolo della saga di Rockstar ambientata nel Far West è ancora molto amato, nonostante un terzo episodio sia alquanto scontato.

Dopotutto, dei fan hanno messo insieme un concept per la mappa open world di Red Dead Redemption 3, a sottolineare quanto il gioco sia comunque molto ambito.

Senza contare anche che altri appassionato hanno dato vita al protagonista del gioco grazie alle IA, davvero niente male.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sebbene si possa pensare che i fan di Red Dead Redemption chiedano a gran voce un terzo capitolo, alcuni ritengono invece che Rockstar Games dovrebbe lasciare il franchise così com'è.

L'utente Reddit ayyLumao ha scritto: «Opinione impopolare: Penso che Red Dead Redemption 3 sia del tutto inutile e non dovrebbe essere realizzato». Sentite, io amo Red Dead.

E ancora, il fan ha aggiunto: «Entrambi i giochi di Redemption sono tra i miei preferiti di sempre e penso che siano tra i migliori giochi mai realizzati, tuttavia non abbiamo bisogno di altri capitoli. La storia si è conclusa molto bene, secondo me, e non credo che un altro prequel su Dutch e Hosea, o sullo zio e la sua lombalgia sarebbe una buona idea. Lo stesso vale per un sequel su Jack, soprattutto perché la Prima Guerra Mondiale è iniziata nello stesso anno in cui si è concluso RDR1».

Sorprendentemente, in molti sembrano appoggiare questa visione delle cose. «Sono d'accordo. Penso che se realizzassero una nuova storia fenomenale e se venissero apportati miglioramenti tecnologici sufficienti a creare un nuovo gameplay davvero avvincente, sarei d'accordo. Ma per il resto, l'1 e il 2 sono fenomenali e non hanno bisogno di essere rivisitati», ha aggiunto Calibretto9.

Questo, mentre DC1919 ha scritto: «Penso lo stesso. Penso che la gente debba capire che alcuni giochi sono un'istantanea nel tempo. RDR2 sarà sempre considerato uno dei migliori giochi mai realizzati e penso che fare dei sequel diluisca questo concetto».

Ora come ora, tuttavia, si tratta solo di opinioni, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che Red Dead Redemption 3 potrebbe diventare realtà.

Nell'attesa, lo YouTuber Unreal Concepts ha dato vita a un piccolo sogno a occhi aperti, realizzando un trailer in UE5 di Red Dead Redemption 3.