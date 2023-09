Red Dead Redemption 3, ecco il magnifico trailer dei fan

Un fan ha realizzato, grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5, una versione molto interessante del trailer dell'eventuale Red Dead Redemption 3, non ancora annunciato ufficialmente.

Dopo aver apprezzato il secondo capitolo della saga di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) sono in molti ora a sperare che venga annunciato un terzo episodio.

Dopotutto, dei fan hanno messo insieme un concept per la mappa open world di Red Dead Redemption 3.

Senza contare che altri fan hanno dato vita al protagonista del gioco grazie alle IA.

Come riportato anche dai colleghi di GamingBible, lo YouTuber Unreal Concepts ha dato vita a un piccolo sogno a occhi aperti.

Nel trailer vediamo una vivace città del selvaggio west, un protagonista cupo che cammina nella neve e una sparatoria nella nebbia.

In sostanza, c'è tutto quello che si spera di vedere in un nuovo capitolo di RDR, semmai dovesse venire annunciato a breve da Rockstar Games (magari subito dopo GTA 6).

Unreal Concepts non è scesa troppo nei dettagli del progetto, limitandosi a scrivere: "Immaginando come potrebbe essere Red Dead Redemption 3 con Unreal Engine 5. Buon divertimento!".

Ora come ora, tuttavia, si tratta solo di un'idea partorita da un fan, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che Red Dead Redemption 3 potrebbe diventare realtà (e i giocatori di tutto il mondo non aspettano altro, in effetti).

Nell'attesa, un altro fan ha invece messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico RDR2, davvero niente male.

Per concludere, giorni fa Sarah Bond - vicepresidente aziendale di Microsoft - ha menzionato Red Dead Redemption 2 in versione current-gen in una mail inviata a Phil Spencer di Xbox: vale a dire che una versione PS5 e XSX del gioco era nei piani.