Red Dead Redemption 3, il nuovo trailer dei fan è perfetto

Lo YouTuber Unreal Concepts ha dato vita a un piccolo sogno a occhi aperti, realizzando un secondo trailer di un eventuale e sicuramente gradito Red Dead Redemption 3.

Dopo il secondo episodio della saga western di Rockstar (lo potete fare vostro su Amazon) sono in molti a sperare che venga annunciato un terzo capitolo, prima o poi.

Del resto, dei fan hanno messo insieme un concept per la mappa open world di Red Dead Redemption 3, quindi la voglia di metterci sopra le mani c'è.

Ora, dopo un primo video già discretamente sorprendente, è il turno di un secondo filmato dedicato a un ipotetico terzo capitolo della serie ambientata nel Far West.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, il trailer è stato realizzato nuovamente dallo YouTuber Unreal Concepts utilizzando risorse del canale di Kerynth, degli utenti di ArtStation Fabian Bruhin e Michael Gerard e dell'utente Dribbble treelabmx.

Nel video, vediamo diverse sagome che indossano cappelli da cowboy, prima di scivolare attraverso una piccola città sperduta e di conseguenza verso la natura selvaggia.

Successivamente, è possibile vedere una sparatoria in una classica strada polverosa che sembra uscita da un film western.

Attenzione, però: nel video potreste riconoscere Arthur Morgan e se avete giocato a Red Dead Redemption 2, saprete che bene che la sua presenza in un terzo gioco è abbastanza improbabile, per non direi impossibile.

Tenendo presente questo, si tratta in ogni caso di un trailer realmente sorprendente. Senza contare che altri fan hanno dato vita al protagonista del gioco grazie alle IA.

Questo, contando anche che un insider avrebbe di recente lasciato intendere che Red Dead Redemption 3 potrebbe diventare realtà.

Nell'attesa, vi ricordiamo anche che lo storico e indimenticato Red Dead Redemption 2 ha da poco compiuto 5 anni, nello stupore totale dei fan Rockstar Games.