Red Dead Redemption 3 dovrebbe avere una protagonista femminile, i fan concordano

In molti desiderano un Red Dead Redemption 3, tanto che i fan continuano a fantasticare sull'eventuale protagonista del gioco.

Dopo il secondo episodio della saga open world (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) sono parecchi quelli che metterebbero volentieri le mani su un terzo capitolo ufficiale.

Del resto, già alcuni mesi fa i fan hanno già scelto il protagonista perfetto di un eventuale RDR3.

Ora, dopo che un fan ha messo insieme un concept di mappa open world per il terzo capitolo decisamente impressionante, si torna a parlare del personaggio principale del gioco, il quale secondo i fan potrebbe tranquillamente essere di sesso femminile.

Come riportato da GamingBible, infatti, alcuni appassionati si sono ritrovati su Reddit per immaginare come sarebbe Red Dead Redemption 3 se avesse una protagonista femminile.

«Cosa ne pensate di una protagonista femminile per RDR3?», ha chiesto il Redditor buffalooo27 dando il via alla discussione sul thread.

«Stavo pensando che in RDR e RDR2 abbiamo avuto due protagonisti maschili. Se Rockstar Games dovesse sviluppare RDR3, non avrebbe senso scegliere una protagonista femminile? Potrebbero creare un personaggio all'improvviso o riutilizzare un personaggio dei primi due giochi. Forse Black Belle andrebbe bene, oppure Sadie Adler? Qual è la vostra opinione?».

«Black Belle sarebbe epica», ha risposto reddeadfan102. «Mi piacerebbe uno spin-off in cui si gioca nei panni di Sadie in Sud America», suggerisce Sirwillybottomthe4th.

«Penso che ci sia un grande potenziale per Jenny, si potrebbe creare un epilogo nei panni di Arthur nel breve periodo in cui sono stati in viaggio con i Grizzlies», scrive tale Susan Grimshaw, stranamente non raccomandando proprio la "vera" Susan di Red Dead Redemption 2.

«A dire il vero, il genere non mi interessa, purché il personaggio risulti interessante», hanno continuato.

Qualunque sia la storia che Red Dead Redemption 3 potrà raccontare, al momento è presto per parlarne, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa circa un terzo capitolo starebbe muovendosi.

Ma non solo: un fan ha dato vita a un curioso trailer dedicato a un ipotetico nuovo episodio della serie ambientata nel Far West di Red Dead Redemption.