Le prime sequenze di gioco di Silent Hill f stanno generando una reazione controversa tra i fan della celebre serie horror, con molti giocatori che esprimono perplessità riguardo alle scelte di design implementate dal team di sviluppo.

Il titolo, che rappresenta il ritorno della franchise dopo oltre un decennio di silenzio, si trova ora al centro di un acceso dibattito online che potrebbe influenzare le aspettative per il lancio previsto il 25 settembre (potete prenotarlo su Amazon).

La community sembra divisa tra curiosità per l'ambientazione giapponese inedita e preoccupazioni per un approccio al gameplay che molti considerano inappropriato per un survival horror.

Il sistema di combattimento mostrato nei filmati recenti ha scatenato le critiche più feroci da parte degli appassionati della serie: la presenza di una barra della resistenza e il sistema di degrado delle armi hanno fatto storcere il naso a numerosi utenti su Reddit, che hanno paragonato l'esperienza più a un gioco di ruolo soulslike che a un autentico survival horror (via TheGamer).

«Il design dei nemici è davvero interessante, ma il combattimento sembra terribile», ha commentato un fan, sottolineando come le creature non mostrino alcuna reazione ai colpi ricevuti.

La protagonista Hinako Shimizu, mostrata mentre affronta creature inquietanti attraverso un sistema di mira assistita, ha alimentato ulteriori dubbi sulla direzione artistica del progetto: l'introduzione di meccaniche tipicamente associate ai giochi d'azione ha portato alcuni a soprannominare ironicamente il titolo "Silent Souls f" o "Souls Hill f", un chiaro riferimento alla serie Dark Souls e alle sue meccaniche di combattimento punitive.

Particolarmente controverso si è rivelato il sistema di deterioramento delle armi, che secondo diversi giocatori potrebbe compromettere l'esperienza esplorativa caratteristica della serie: un utente ha espresso preoccupazione per il fatto che la necessità di conservare le armi migliori potrebbe scoraggiare l'esplorazione approfondita degli ambienti di gioco.

«Se devo consumare le mie armi decenti a ogni fermata per esplorare, alla fine smetterò di farlo per conservare le risorse», ha scritto, evidenziando una potenziale contraddizione nel design del gioco.

Anche le meccaniche di schivata hanno ricevuto critiche altrettanto severe, con molti fan che le considerano inadatte al genere survival horror.

Inoltre, la fluidità dei movimenti e la reattività del sistema di controllo, elementi fondamentali per questo tipo di giochi, sembrano non aver convinto chi ha potuto osservare le prime sequenze gameplay: diversi commentatori hanno sottolineato come il combattimento appaia «davvero pessimo per questo tipo di gioco»

Un commento particolarmente illuminante ha paragonato la situazione attuale a quella vissuta con Silent Hill: Homecoming, titolo che aveva diviso la fanbase tra sostenitori e detrattori.

«Ho la sensazione che SHf stia per diventare davvero divisivo. Dopo aver visto il gameplay di combattimento, mi vengono molti flashback di Homecoming, che personalmente mi piaceva, ma a molte persone no», ha scritto un utente, sintetizzando efficacemente il clima di incertezza che circonda il titolo.

Con la data di lancio ormai imminente e poche possibilità di modifiche sostanziali, i fan dovranno attendere il prossimo mese per formulare un giudizio definitivo su questo ambizioso ritorno della serie.