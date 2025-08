Consegnata agli archivi la prima notte di SummerSlam 2025, trasmessa in diretta dal MetLife Stadium di New Jersey. Tra colpi di scena e match adrenalinici, ecco il resoconto completo di quanto andato in scena.

Jey Uso & Roman Reigns battono Bronson Reed & Bron Breakker

Ad aprire il PLE più caldo dell'estate ci hanno pensato i due cugini samoani con una vittoria ai danni degli alleati di Paul Heyman. Decisivo lo splash dalla terza corda di Jey Uso su Bronson Reed.

WWE Women's Tag Team Championship: Charlotte Flair & Alexa Bliss battono Raquel Rodriguez & Roxanne Perez

Primo cambio titolato della serata che vede la strana alleanza composta da Charlotte Flair e Alexa Bliss vittoriose e nuove campionesse di coppia. Decisivo lo schienamento della Bliss ai danni di Roxanne Perez con la Sister Abigail. Una grande amicizia all'orizzonte?

Sami Zayn batte Karrion Kross

Si chiude una volta per tutte la faida tra i due con una vittoria decisiva per Sami Zayn. Helluva Kick, schienamento al centro del ring e tutto da rifare per Karrion Kross.

WWE Women's Championship: Tiffany Stratton batte Jade Cargill

Tiffany Stratton riesce a imporsi sulla Queen of the Ring in un match dalla durata alquanto breve. Decisivo il Prettiest Moonsault Ever dalla terza corda.

Logan Paul & Drew McIntyre vs Jelly Roll & Randy Orton

Vittoria per il team degli heel grazie alla frog splash di Logan Paul ai danni del cantautore americano Jelly Roll.

World Heavyweight Championship: CM Punk batte Gunther

CM Punk riesce a sconfiggere Gunther al termine di una vera e propria battaglia, diventando il nuovo campione del mondo.....ma i festeggiamenti durano soltanto 5 minuti.

World Heavyweight Championship: Seth Rollins batte CM Punk

Risuona la musica di Seth Rollins che rivela di aver finto l'infortunio al ginocchio in quel di Saturday Night's Main Event e decide di incassare il Money in the Bank ai danni sella sua nemesi principale, CM Punk.

Basta uno stomp poderoso e Seth Rollins diventa il nuovo World Heavyweight Champion. Cosa accadrà adesso in quel di Raw?

Dove vedere SummerSlam 2025 in streaming

L'evento è disponibile come sempre on demand sul WWE Network, ma sarà anche trasmesso in chiaro e con commento in italiano su DMAX (canale 52) nelle seguenti date: lunedì 4 agosto e martedì 5 agosto a partire dalle 21:25.

Immagine di copertina via WWE