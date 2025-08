Unreal Engine 5 continua a dimostrarsi terreno fertile per reinterpretazioni tecniche di grandi classici, e l’ultimo progetto amatoriale che ha attirato l’attenzione è una versione fan-made di Grand Theft Auto: San Andreas.

Pubblicato su YouTube dal canale EnzoElRich YT, il video mostra una ricostruzione fedele – per quanto inevitabilmente imperfetta – di una delle scene più iconiche del gioco (che trovate su Amazon nella trilogia remaster): l’introduzione con CJ che torna a casa, accolta dalle ormai celeberrime battute del cast originale.

Il lavoro rientra pienamente nel filone dei remake non ufficiali sviluppati da appassionati, e come tale va valutato: non si tratta di un prodotto rifinito o di una dimostrazione tecnica comparabile a quanto Rockstar potrebbe proporre in futuro con GTA 6 o eventuali remaster.

Tuttavia, c’è una cura evidente nella messa in scena e nella riproduzione delle atmosfere originali, con le inquadrature e i dialoghi ripresi esattamente com’erano, a testimonianza di un affetto sincero verso il materiale di partenza.

La sequenza di gioco mostra CJ esplorare vari angoli di Los Santos, alternando camminate, corse in bici e sequenze in auto. L’effetto globale è un mix interessante di nostalgia e ambizione, pur con alcune limitazioni evidenti.

Le animazioni dei personaggi non giocanti, ad esempio, risultano legnose e con un framerate ridotto, e si notano alcune incongruenze come veicoli che sembrano fluttuare. Elementi che tradiscono la natura sperimentale e non professionale del progetto, senza però comprometterne del tutto la forza evocativa.

Con circa venti minuti di contenuti, il video offre un’esperienza piuttosto estesa rispetto alla media di altre reinterpretazioni fan-made, spesso più brevi o limitate a showcase puramente estetici. È chiaro che non si è di fronte a un remake capace di reggere il confronto con i titoli next-gen o con le aspettative legate a una produzione ufficiale.

Ma per i fan storici di San Andreas, aspettando GTA 6, questa breve incursione in una versione aggiornata del mondo di CJ potrebbe comunque rappresentare un piacevole diversivo.