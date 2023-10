Red Dead Redemption 2, una parte della mappa è stata tagliata (e i fan sono delusi)

Red Dead Redemption 2 è un gioco enorme e con una mappa realmente vasta, sebbene a quanto pare i piani originali erano di renderla ancora più immensa.

Il titolo Rockstar è ancora molto giocato, tanto che gli appassionati non smettono di scovare chicche e curiosità.

Di recente, infatti, i fan del classico western hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia ancora estremamente bello.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, i fan di Red Dead Redemption 2 non hanno ancora superato la perdita di un'area extra del mondo di gioco, che avrebbe dovuto essere piena di contenuti bonus.

Gli ambienti esplorabili sono tanti, ma in origine dovevano essere ancora di più, con l'intenzione di permettere ai giocatori di esplorare l'intera isola di Guarma oltre alle aree principali.

Purtroppo, la maggior parte di Guarma è stata tagliata durante lo sviluppo, lasciandone solo una parte esplorabile, durante quello che molti ritengono essere uno dei capitoli più deludenti del gioco.

L'utente Reddit "prince_lomon" ha espresso la sua delusione per il capitolo Guarma, scrivendo: «Guarma avrebbe potuto essere il miglior capitolo del gioco se non fosse stato eliminato il 90% dei suoi contenuti, che ruotano attorno a tesori, segreti, caccia ad animali comuni e leggendari, missioni secondarie e missioni principali, senza dimenticare la possibilità di tornarci dopo aver completato il capitolo 5».

Altri sono d'accordo, affermando che il Guarma che hanno ottenuto è stato sicuramente una delle parti più deboli del gioco e che sarebbe stato molto più divertente se Rockstar avesse permesso loro di esplorare di più l'area.

«Onestamente, ho sempre affrontato di corsa il capitolo Guarma perché il posto sembra vuoto e le missioni servono solo a far avanzare la trama. È una delle mie uniche lamentele su RDR2. Ogni singola regione e missione è coinvolgente, tranne Guarma», si legge in un commento.

«L'unico modo per migliorare Guarma era tagliarla. Distrugge enormemente il ritmo del gioco», ha commentato un altro fan, mentre un altro ancora ha aggiunto: «Ad essere onesti, se ci si prende un attimo di tempo e si guarda indietro alla portata di questo gioco, il capitolo di Guarma probabilmente non avrebbe dovuto esserci. La promessa di un'isola in più oltre a tutto ciò che abbiamo ottenuto negli Stati Uniti è una portata gargantuesca persino per Rockstar».

