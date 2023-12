Red Dead Redemption 3 potrebbe non uscire presto (per colpa di GTA 6)

I fan non smettono di sperare in un possibile reveal di Red Dead Redemption 3, il quale sicuramente non avverrà in tempi brevi.

Dopo il secondo episodio della serie western di Rockstar (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) sono in molti quelli che metterebbero le mani su un terzo capitolo ufficiale.

Advertisement

Del resto, i fan stanno già discutendo sull'eventuale protagonista del gioco, quindi è chiaro e lampante che l'interesse ci sia.

Ora, dopo che lo stesso doppiatore di Arthur Morgan si è detto possibilista circa la realizzazione di RDR3, i fan sono tornati a parlare del gioco.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, secondo un insider del settore sembra sempre più probabile che GTA 6 sarà l'unico titolo di Rockstar Games a essere rilasciato nell'ambito della generazione di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Un post del leaker AccountNGT riemerso di recente ritiene infatti che GTA 6 sarà di fatto l'unico e solo gioco che Rockstar pubblicherà in questa gen.

Considerando la quantità di tempo e di risorse necessarie per realizzare un gioco open world al giorno d'oggi (specialmente uno della portata di un nuovo Grand Theft Auto), probabilmente ciò non è una sorpresa.

Immaginare che GTA 6 sarà probabilmente l'unico gioco di Rockstar ad arrivare sull'attuale generazione di console getta un po' di sconforto, anche se ovviamente sarà il tempo a dire se ciò accadrà oppure no.

Vale anche la pena di notare che Red Dead Redemption 2 è stato l'unico gioco nuovo di zecca pubblicato da Rockstar su PlayStation 4 e Xbox One (GTA V era di fatto un porting).

Qualunque sia la sorte di Red Dead Redemption 3, al momento è presto per parlarne, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda un terzo capitolo.

Nell'attesa, inoltre, un fan ha dato vita a un curioso trailer dedicato al nuovo episodio della serie ambientata nel Far West.