Red Dead Redemption 2, la mappa si espande gratis coi luoghi classici di RDR (grazie ai fan)

Red Dead Redemption 2 è un gioco che i fan non vogliono proprio mollare, tanto che qualcuno ha deciso di ampliare la mappa del gioco con location e stili del primo capitolo.

L'epopea western di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti ancora popolata da una community davvero enorme.

Se quindi c'è chi immagina DLC tanto affascinanti quanto improbabili, ora è però il tempo di parlare di un altro contenuto aggiuntivo dei fan.

No, non parliamo del concept dello spin-off dedicato a Sadie Sadler, bensì di una mod che permette di esplorare luoghi iconici del primo RDR.

Come riportato anche da GamingBible, la mod Project New Austin: 1907, creata da DickHertz (e che trovate in forma gratuita qui), è infatti un piccolo gioiello.

La descrizione ufficiale recita: «Riporta i luoghi classici del primo RDR e dona nuova vita a quelli già presenti nel gioco, rendendo più credibile la versione del 1907 della mappa. Include anche la grintosa palette di colori spaghetti-western di New Austin del primo gioco. Tutti i luoghi sono completi di pedoni, maggiore densità di cowboy e layout accurati di RDR con il maggior numero di dettagli possibile».

I risultati sono sorprendenti, visto che la mod ha fatto un lavoro pressoché perfetto nell'aggiornare le vecchie location allo stile di Red Dead Redemption 2.

Onestamente, rattrista il fatto che al momento non esista una rimasterizzazione completa del primo Red Dead Redemption, sebbene qualcuno ci abbia provato.

Del resto, le mod sono un buon modo per ingannare l'attesa di Red Read Redemption 3, il quale a quanto pare non uscirà molto presto.

Questo, sebbene sia chiaro che Rockstar abbia quasi del tutto smesso di supportare Red Dead Redemption 2, un gioco che in ogni caso continua a battere nuovi record di vendita.

