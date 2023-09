Red Dead Redemption 2, i fan condividono le morti più "sfortunate"

Red Dead Redemption 2 continua a essere giocato da una miriade di fan, tanto che dopo tutti questi anni dall'uscita continuano a emergere dettagli e curiosità sul titolo.

Il classico western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto bassa) non è mai davvero passato di moda.

Se il discusso ritorno del primo Red Dead Redemption su PS4 e Switch ha comunque riacceso la voglia di Far West, le avventure di Arthur Morgan sono ancora il non plus ultra del genere.

Come riportato anche da GamingBible, ci sono molti modi per morire nei giochi Rockstar, e i fan di RDR2 hanno condiviso le loro più strane e peggiori morti possibili viste nel titolo in questione.

«Qual è la morte più sfortunata che avete visto in un gioco Red Dead? La mia è il meteorite che ha ucciso un'intera famiglia», chiede il Redditor Touny420 aprendo la discussione sul thread.

«Imbattersi in tutto ciò è stata un'esperienza», ha risposto LemonManDude. «Non altrettanto sfortunata, ma più triste, è quella baita a nord-ovest di Valentine, chiamata Clawson's Rest, dove una mamma è partita per recuperare i soldi rubati alla sua famiglia. I bambini furono lasciati indietro ma la mamma non tornò mai, così morirono di fame. È stato piuttosto straziante scoprirlo».

«Questo e la famiglia morta per avvelenamento da monossido di carbonio dove si trova la penna stilografica», ha suggerito SnooLobsters4972, mentre Legoboyking ha aggiunto: «Credo che anche la porta fosse chiusa a chiave o sbarrata, visto che si può entrare solo correndo contro la porta o aprendola a calci».

«Il ragazzo che voleva solo aiutare il suo cavallo è stato preso a calci in faccia. Non se lo meritava», ha risposto STANDARD_POTATO. «Se si coglie il momento giusto, gli si parla e lui sposta il corpo in tempo per non essere preso a calci in faccia», ha spiegato bknasty97.

Insomma, al netto di tutto, il Far West di RDR2 è un ottimo luogo dove morire (virtualmente parlando si intende).

Restando in tema, di recente i fan hanno parlato della morte più triste di un videogioco e a trionfare è stato proprio il secondo Red Dead.

Ma non solo: Tra i tanti incontri bizzarri di Red Dead Redemption 2 c'è anche l'orribile "Mutante Artificiale", le cui origini sono ora state svelate.

Per concludere, un video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero e proprio Red Dead Redemption 3.