Red Dead Redemption 2, fan scopre la possibilità di duellare con chiunque (dopo 5 anni)

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora molto giocato, tanto che qualcuno ha scoperto una nuova meccanica di gioco, per molti ignota.

Il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo) è infatti un gioco ricco di sorprese, a oltre 5 anni dall'uscita.

Del resto, di recente un giocatore di Red Dead Redemption 2 è stato "benedetto" da un evento speciale dopo aver totalizzato ben 500 ore di gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un giocatore noto su Reddit come Cerseae ha recentemente scoperto che in Red Dead Redemption 2 è possibile duellare con chiunque.

«Ho appena scoperto che si può duellare con chiunque», ha esclamato l'utente. È probabile che se avete giocato a Red Dead Redemption 2 semplicemente "cazzeggiando", lo sapevate già.

Ad ogni modo, è fantastico che questa meccanica venga scoperta a distanza di cinque anni.

Inoltre, il gameplay condiviso su Reddit non è un duello, ma piuttosto un caso in cui l'NPC in questione sembra essere stufo che Arthur Morgan faccia il cafone.

«Un avvertimento per chi ama le risse. Se salutate qualcuno e questo risponde negativamente, potete inimicarvi (a volte avrete anche l'opzione 'corpo a corpo') e combattere, senza perdere l'onore», ha scritto Senorvantes888.

«Ancora meglio quando ho scoperto il trucco grazie al quale se si tiene leggermente premuto il grilletto e lo si punta nello stesso momento in cui la pistola viene puntata contro di noi, sembrerà prendere parte a un vero e proprio duello», ha aggiunto Trapperdog1.

Restando in tema di scoperte, un altra curiosità di Red Dead Redemption 2 è legato a un misterioso straniero che appare senza un perché.

Ma non è tutto: il mondo di RDR2 può farci ammirare anche alcune cutscene davvero strane, compresa quella che vede protagonisti John Marston e Sadie.