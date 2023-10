Red Dead Redemption 2, scovato un PNG misterioso

Red Dead Redemption 2 è un gioco così vasto, che ci sono giocatori che scoprono novità a 5 anni dall'uscita.

Il secondo open world ambientato nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) ha dalla sua così tanti contenuti che è pressoché impossibile elencarli tutti.

Basti pensare a tutta quella serie di segreti "macabri" di cui il gioco Rockstar è pieno.

Ora, dopo che un fan si è recentemente imbattuto in un incontro casuale davvero raro, è il turno di un PNG mai visto prima.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un altro segreto di Red Dead Redemption 2 appena scoperto è legato a un misterioso straniero che appare senza un perché.

L'incontro è stato testimoniato da un utente di Reddit: «Più di una volta ho notato un PNG che mi osserva da lontano, agita la mano e se ne va», si legge nel post.

Un breve filmato vede un PNG sconosciuto a cavallo in cima a una roccia. Il giocatore estrae il binocolo per dare un'occhiata più da vicino al losco figuro e lo vediamo lo sconosciuto alzare la mano in segno di saluto prima di voltarsi e partire al galoppo in lontananza.

Il mondo di Red Dead Redemption 2 ospita molti PNG strani e bizzarri, ma questo è uno di quelli in cui quasi nessuno sembrava essersi accorto, visto che la sezione dei commenti del post si è subito riempita di possibili risposte.

«Penso che spesso si tratti di un'imboscata, ma è bello sapere che forse alcuni sono solo amichevoli», si legge in risposta.

Altri pensano che questo sconosciuto possa essere il compagno di banda Micah, poiché non è raro che alcuni membri della famiglia vengano a cercarci.

Tuttavia, alcuni sostengono invece che potrebbe trattarsi di un fantasma poiché, dopo che il giocatore si avvicina alla figura, questa sembra svanire nel nulla.

Questo avrebbe senso, dato che molti hanno trovato l'incontro piuttosto inquietante e Red Dead Redemption 2 è noto per alcuni dei suoi aspetti horror.

Restando in argomento, altri fan del titolo western hanno iniziato a discutere delle location più inquietanti del gioco, con il Bayou Nwa che ha trionfato su tutte.

Ma non è tutto: il mondo di Red Dead Redemption 2 può farci ammirare cutscene davvero strane, compresa quella che vede protagonisti John Marston e Sadie.