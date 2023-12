Red Dead Redemption 2 è sempre più bello da vedere, grazie ai fan

Red Dead Redemption 2 non sembra voler farsi da parte, specie per i possessori di PC che ora possono giocarlo nella gloria degli 8K, e con un Ray Tracing spettacolare.

Il leggendario titolo Rockstar sembra infatti avere ancora parecchio da dire, anche lato grafica.

Infatti, dopo che mesi fa una sorta di "mod" per PlayStation 5 permetteva finalmente di giocare a RDR2 nella gloria dei 60fps, è ora il turno di un'altra novità.

Come riportato anche da Wccftech, un nuovo video a 8K realizzato da Digital Dreams mostra l'ultimo capitolo della serie di Rockstar Games in funzione con il preset Complete Ray Tracing Reshade di Nice Guy.

Questi è uno shader per il Ray Tracing che consente agli utenti di aggiungere a qualsiasi gioco un'illuminazione globale realmente next-gen.

Effetti come Diffuse Illumination e Specular Reflection permettono occlusione ambientale e riflessi lucidi, per un'aggiunta di gran lunga superiore a shader simili attualmente disponibili.

Questo, senza contare anche la presenza di DLSS 3 moddato e cento altre mod in grado di rendere il gioco realmente straordinario da vedere.

Potete verificare voi stessi l'ottimo aspetto del gioco ottenuto con queste mod nel video che trovate poco poco sopra.

Nonostante sia uscito cinque anni fa, quindi, Red Dead Redemption 2 è quindi ancora uno dei giochi open-world più impressionanti mai pubblicati.

Chissà se un eventuale Red Dead Redemption 3 sarà in grado di fare meglio, cosa abbastanza probabile (sebbene del gioco al momento nemmeno l'ombra).

Il gioco di Rockstar è del resto così supportato dai fan che la mod "Becoming John Marston" aggiunge a Red Dead Redemption 2 dieci nuove missioni totalmente gratuite con protagonista il cowboy dell'episodio originale.

Ma non è tutto: sempre per quanto riguarda il classico titolo ambientato nel Far West con protagonista Arthur Morgan, un'altra mod recente che vi abbiamo segnalato solo poche settimane fa è in grado di far girare il gioco a 8K e con meteo dinamico, grazie alla potenza di una RTX 4090.