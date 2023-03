Red Dead Redemption, annunciato un evento a tema dei fan (con tante star)

Red Dead Redemption ha un numero di giocatori ancora molto alto, così come tantissimi sono gli appassionati del secondo capitolo della saga.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero notevole su Amazon) ha infatti da sempre un posto speciale nel cuore dei fan.

Gli stessi fan che vorrebbero una serie TV su RDR all’altezza delle aspettative, magari al livello di quella di The Last of Us targata HBO e da poco giunta a conclusione.

Ora, mentre i fan si stanno dedicando alla ricerca specifica di misteri irrisolti all’interno del secondo capitolo, sembra proprio che questa estate si terrà un vero e proprio evento a tema Red Dead.

Come riportato anche da GameSpot, un evento per i fan di Red Dead Redemption è infatti previsto per il mese di luglio di quest’anno, e si terrà di persona.

Ma non solo: gli attori che interpretano John Marston, Arthur Morgan, Dutch e altri sono diretti a Tombstone, in Arizona, per il primo evento noto come Tombstone Redemption.

Il raduno si terrà dal 29 al 30 luglio nella storica città mineraria (nota anche e soprattutto per la grande sparatoria all’O.K. Corral).

Tombstone Redemption vedrà la partecipazione di alcuni attori della serie, tra cui Rob Wiethoff (John Marston), Roger Clark (Arthur Morgan), Alex McKenna (Sadie Sadler), Benjamin Byron Davis (Dutch), Peter Blomquist (Micah Bell), Kaili Vernoff (Susan Grimshaw), Gabriel Sloyer (Javier Escuella), Curzon Dobell (Hosea Matthews), Steve J. Palmer (Bill Williamson) e Meeya Davis (Tilly Jackson).

Il sito web dell’evento presenta tre spazi vuoti nella pagina degli ospiti, il che suggerisce che ci saranno almeno altri tre annunci di un certo peso. «Tombstone Redemption 2023 è un evento a tema Red Dead che si tiene nella storica Tombstone, in Arizona, dove gli anni ’80 del XIX secolo sono ancora molto vivi», si legge sul sito web dell’evento.

Essendo il 2023, le persone sono sempre più diffidenti nei confronti di eventi di fatto non ufficiali, sebbene l’organizzatore del raduno a tema RDR ha dichiarato in un video su Instagram che l’evento è reale al 100%, visto che anche Clark – che interpreta Arthur Morgan – ha promosso il tutto su Twitter. Il programma completo e ulteriori informazioni saranno resi noti nelle prossime settimane.

Restando in tema, altri fan di Red Dead Redemption 2 hanno da poco scoperto un contenuto tagliato davvero molto importante ai fini della trama.

Ma non è tutto: una mod piuttosto interessante rilasciata alcune settimane fa ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel secondo classico western di Rockstar.