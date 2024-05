Red Dead Redemption 2 è ora davvero identico ai trailer (grazie ai fan)

Red Dead Redemption 2 è ancora oggi molto bello da vedere, sebbene a quanto pare i fan non hanno smesso di renderlo ancora più brillante.

Il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti ancora oggi apprezzato da una moltitudine di giocatori.

Da alcuni giorni è infatti disponibile per il download gratuito un nuovo pacchetto di texture HD per Red Dead Redemption 2, che ne revisiona un numero realmente sorprendente.

Non è tutto: come riportato anche da GamingBible, infatti, un fan del gioco su Nexus Mods ha voluto replicare gli stessi limiti grafici che si trovano nelle immagini promozionali e nei trailer di Red Dead Redemption 2.

È nata quindi la mod "Promotional Image and Trailer Graphics Restored and Enhanced", ora disponibile per il download gratuito qui.

«Questa mod cerca di ricreare ed espandere al meglio le fantastiche immagini che si possono vedere nelle immagini promozionali ufficiali di Rockstar Games e nei numerosi trailer del gioco», spiega il creatore.

Per rimanere fedeli al gioco originale, sono state apportate modifiche all'illuminazione, alla volumetria, alla tonalità del colore, all'occlusione ambientale e altro ancora, sebbene l'autore si sia preso alcune “libertà artistiche”.

Il risultato finale mostra la luce del solepiù nitida, i contorni sono più netti e i paesaggi più ricchi di colori.

Restando in tema, avete letto che alcune settimane fa una certa quantità di contenuti tagliati dalla versione finale del gioco è stata ripristinata di recente proprio da un modder?

Lasciando da parte le mod, uno YouTuber ha scoperto un'anomalia di Red Dead Redemption 2 che può portare i giocatori in Messico.

Per concludere, giorni fa un dataminer di Red Dead Redemption 2 ha scavato nei file audio del grande classico Rockstar ambientato nel Fra West e ha scoperto un blooper che svela un dietro le quinte del gioco.