Record assoluto per il trailer di The Last of Us Stagione 2

Il trailer ufficiale della seconda stagione di The Last of Us, presentato sabato al SXSW, ha frantumato ogni record di visualizzazioni per HBO.

In soli tre giorni, il filmato ha catturato l'attenzione di 158 milioni di spettatori attraverso diverse piattaforme, stabilendo un primato senza precedenti per qualsiasi contenuto originale HBO/Max in un periodo così ristretto.

Un risultato che supera del 160% le performance dei trailer precedenti della stessa serie, confermando l'attesa febbrile che circonda il ritorno di uno degli adattamenti videoludici più acclamati degli ultimi anni (il gioco lo trovate invece su Amazon).

Non è la prima volta che The Last of Us fa notizia per i suoi straordinari risultati di audience. Il debutto della prima stagione si è posizionato come il secondo più visto del decennio su HBO, preceduto solo da House of the Dragon.

La crescita di spettatori tra il pilota e il secondo episodio è stata la più significativa mai registrata, con 5,7 milioni di americani sintonizzati alla messa in onda originale circa due anni fa.

Ricordo che la nuova stagione adatterà una porzione della trama già esplorata dai videogiocatori in The Last of Us Part II, con altre parti della storia riservate a future stagioni.

Lo showrunner Craig Mazin ha infatti anticipato che il materiale disponibile potrebbe alimentare almeno una o due stagioni aggiuntive.

Neil Druckmann, creatore della saga, ha chiarito che ci saranno alcune differenze rispetto al materiale originale, che sarà presto disponibile anche su PC con l'uscita di The Last of Us Part II Remastered il 3 aprile.

Recentemente, Druckmann ha anche accennato alla possibilità che un terzo capitolo videoludico della serie potrebbe non vedere mai la luce, mostrando particolare entusiasmo per la nuova IP fantascientifica in sviluppo presso Naughty Dog.

Tuttavia, i numeri di ascolto della serie TV, se confermati per l'intera stagione, potrebbero spingere Sony a convincerlo a realizzare almeno un altro gioco in futuro.