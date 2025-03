Dietrofront per Neil Druckmann: The Last of Us 3 non si farà

Si è parlato per tanto tempo della possibilità che The Last of Us Part 3 possa esistere ma, in maniera abbastanza laconica, Neil Druckmann ha lasciato intendere in una recente intervista che il franchise ha trovato la sua conclusione.

Parlando con Variety in una lunga chiacchierata sulla seconda stagione della serie TV di HBO tratta da The Last of Us, a un certo punto Druckmann ha dovuto inevitabilmente rispondere alla domanda su The Last of Us 3.

«Stavo aspettando questa domanda», ha detto Druckmann, sospirando.

La reazione sembra essere già contraria rispetto alla positività espressa in altre occasione. Infatti, il proseguimento della risposta è abbastanza netto sull'esistenza di un seguito di The Last of Us Part II:

«Immagino che l'unica cosa che direi è di non scommettere che ci sarà altro di "The Last of Us". Potrebbe essere questo.»

Questo sembra essere un dietrofront abbastanza netto e clamoroso, visto quanto Druckmann aveva dichiarato a febbraio dello scorso anno.

In un'altra intervista, Druckmann aveva spiegato di aver trovato un concept per un seguito di Part II, e in quell'occasione aveva dichiarato: «Non ho una storia, ma ho quel concetto che, per me, è eccitante come l'1 e come il 2, è una cosa a sé stante, ma ha una linea di collegamento con tutti e tre. Quindi sento che probabilmente ci sarà un altro capitolo di questa storia.»

E già l'anno prima, in occasione della giornata dedicata al franchise, Druckmann si era lanciato in dichiarazioni molto propositive: in occasione del compleanno della serie aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

Cos'è cambiato, quindi, in questo contesto? Forse la cancellazione del progetto multiplayer di The Last of Us ha creato scompiglio all'interno di Naughty Dog.

Oppure, a fronte del lancio di una nuova IP come Intergalactic, il team ha deciso di concentrarsi unicamente su questo progetto.

Vedremo se ci saranno altre occasioni per Druckmann di chiarire ulteriormente la sua posizione, anche se le parole di quest'ultima intervista sembrano essere abbastanza nette.