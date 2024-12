The Last of Us Stagione 3 sarebbe più vicina del previsto

Se pensavate che il viaggio di Joel ed Ellie fosse appena iniziato, preparatevi: potrebbe arrivare prima del previsto la terza stagione di The Last of Us.

La seconda stagione della celebre serie HBO (la prima la trovate su Amazon) è attesa per la metà del 2025, ma sembra che le telecamere della terza stagione siano già pronte a girare.

Dopotutto, la Stagione 2 di The Last of Us arriverà su HBO nel secondo trimestre del 2025, come confermato dal CEO di Warner Bros. Discovery JB Perrette.

Secondo Production Bulletin (via Collider), la pre-produzione della terza stagione è in corso e le riprese inizieranno nell’estate del prossimo anno.

Un’informazione non ancora confermata ufficialmente, ma che se vera significherebbe che il cast potrebbe tornare sul set nel giro di sei mesi.

Come per le stagioni precedenti, anche la terza si girerà in Canada. Stavolta sarà Vancouver a fare da sfondo al mondo devastato dal Cordyceps, proseguendo il trend delle location canadesi dopo Calgary e l’Alberta rurale delle prime stagioni. Tuttavia, non c’è ancora una data precisa per l’inizio delle riprese.

Sul fronte creativo, la squadra che ha plasmato il successo delle prime due stagioni sembra essere confermata.

Craig Mazin e Neil Druckmann, co-creatori della serie, saranno nuovamente al timone, affiancati da registi del calibro di Mark Mylod (Succession) e Kate Herron (Loki).

Per ora non sappiamo chi dirigerà la terza stagione, ma è certo che il team produttivo è determinato a mantenere gli standard elevati.

La seconda stagione, in arrivo nel 2025, proseguirà le vicende narrate in The Last of Us: Parte II, videogioco del 2020 che ha alzato l’asticella delle emozioni (e delle controversie).

Dopo il finale della prima stagione, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) affronteranno nuove sfide, intrecciandosi con personaggi come Abby (Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced) e Isaac (Jeffrey Wright). E sì, ci sarà spazio per nuovi scontri e alleanze.

Produzione, cast e regia vedono il ritorno di collaboratori storici, tra cui PlayStation Productions, Naughty Dog e Sony Pictures Television.

Mazin e Druckmann firmano la sceneggiatura e proseguono come produttori esecutivi, a conferma di una visione creativa coerente e ambiziosa.

