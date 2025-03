La Stagione 2 di The Last of Us sarà «una versione diversa della storia»

Pare che la Stagione 2 di The Last of Us non sarà un adattamento estremamente fedele del secondo capitolo videoludico, a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Neil Druckmann.

La serie televisiva di HBO del resto non si è mai fatta problemi a modificare determinati eventi per raccontare una storia più coinvolgente, lasciando allo stesso tempo intatti i punti chiava della storia di Ellie e Joel.

Per quanto riguarda invece l'adattamento di The Last of Us Part II (trovate l'edizione rimasterizzata su Amazon) potrebbero invece esserci più novità del previsto, al punto che i fan potrebbero rimanerne sorpresi.

In un'intervista rilasciata a Variety (via DualShockers), Neil Druckmann ha confermato che la Stagione 2 racconterà una versione diversa della storia vista in The Last of Us Part II, pur mantenendone intatto lo spirito.

Il co-presidente di Naughty Dog ha ammesso che inizialmente non era sicuro che apportare queste modifiche fosse la scelta giusta, complice la preoccupazione di deludere i fan che si aspetterebbero un adattamento più fedele, ma il supporto di Craig Mazin e dei suoi collaboratori più stretti lo avrebbero persuaso definitivamente a procedere su questa strada.

«Adoro le modifiche che abbiamo fatto. È una versione diversa di quella storia, ma c'è ancora il suo DNA. Forse sono più che emozionato: sono davvero curioso di vedere quale sarà la loro reazione».

Dichiarazioni che lascerebbero immaginare a cambiamenti più radicali per la storia rispetto al videogioco, anche se ovviamente trovo difficile fare previsioni o speculazioni in questo momento.

Sappiamo già che una delle modifiche implementate riguarderà l'aspetto di Abby, che non sarà più muscolosa come nel videogioco: una decisione non solo dovuta alla scelta dell'attrice stessa, ma anche per la minore quantità di azione e violenza rispetto al capolavoro di Naughty Dog.

Per scoprire invece tutte le altre novità della Stagione 2 di The Last of Us, dovremo ovviamente attendere l'uscita italiana: vi ricordiamo che sarà disponibile su Sky e Now a partire dal 14 aprile.

Nella stessa intervista, Neil Druckmann ha anche ammesso di non sapere se The Last of Us proseguirà oltre una terza stagione: in precedenza era stata la stessa HBO a dare un indizio al riguardo, suggerendo che probabilmente la serie si concluderà dopo 4 stagioni.