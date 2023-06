Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a meno di metà prezzo! 51% di sconto!

Anche oggi, mercoledì 7 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Ratchet & Clank: Rift Apart, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino, con uno sconto del 51% e un risparmio reale di 41€.

Sviluppato da Insomniac Games, Ratchet & Clank: Rift Apart è l'ultimo capitolo della celeberrima serie. Nel titolo, Ratchet e Clank si imbarcano in un'avventura interdimensionale, in cui i mondi sono stati separati da "rifts" o squarci dimensionali, che portano verso differenti mondi, ognuno con ambientazioni, personaggi e sfide uniche.

Advertisement

Ratchet & Clank: Rift Apart offre combattimenti frenetici e un'ampia gamma di armi e gadget, che possono essere aggiornati e personalizzati, fornendo molteplici modi per affrontare i nemici. Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta le capacità tecniche di PS5 per offrire una grafica impressionante, tempi di caricamento quasi inesistenti e l'integrazione con il controller DualSense, che offre un feedback tattile unico per ogni arma e azione nel gioco.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Ratchet & Clank: Rift Apart mostra con chiarezza qual è il futuro della serie, ma lo fa solo a sprazzi e in modo poco convinto, rimanendo ancorato con forza alle certezze del passato. Ci sono diverse occasioni sprecate, come la mancata diversificazione di Rivet o il mancato sfruttamento di certe nuove caratteristiche che vengono mostrate appena, quasi come a voler edificare un ponte per ciò che verrà.».

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.