Ratchet & Clank Rift Apart non aveva davvero bisogno di un SSD, a quanto pare

Ratchet & Clank Rift Apart doveva puntare esclusivamente su un SSD per PlayStation 5, visto che il viaggio tra i portali sarebbe stato possibile solo ed unicamente grazie alla memoria di ultima generazione. Ora non è più necessario.

La versione PS5 del titolo (che trovate sempre su Amazon) venne pubblicizzata da Sony puntando quasi esclusivamente sul fatto che l'SSD avrebbe potuto creare un'esperienza di gioco inedita.

Advertisement

Ma Ratchet & Clank Rift Apart ora arriva su PC, come è stato annunciato qualche tempo fa, e dalle prime informazioni era già emerso che l'SSD non sarebbe stato obbligatorio.

Dopo la pubblicazione dei primi requisiti della versione PC, ancora non definitivi all'epoca, c'era stata una ulteriore conferma di questa possibilità.

Ora, con un nuovo approfondimento pubblicato sul PlayStation Blog, è la stessa casa nipponica a dirci indirettamente che forse non era cosi fondamentale avere un SSD per giocare Ratchet & Clank Rift Apart.

«Per garantirvi un’esperienza più fluida possibile durante il passaggio tra una dimensione e l’altra, la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart adotterà DirectStorage 1.2 e la sua tecnologia di decompressione GPU», racconta Richard van der Laan, programmatore senior di Nixxes Software.

Una tecnologia che è stata creata per «sfruttare al massimo la velocità degli SSD NVMe su PCIe», ma la tecnologia sarà perfettamente compatibile con SSD SATA e persino con gli hard disk tradizionali.

Ed ecco la conferma anche dai requisiti ufficiali e definitivi:

Per giocare Ratchet & Clank Rift Apart ai dettagli minimi non è obbligatorio un SSD, sebbene sia consigliato, come specifica PlayStation in seguito:

«Per quanto Ratchet & Clank: Rift Apart sia giocabile anche usando un disco fisso tradizionale e i requisiti minimi di sistema, consigliamo ai giocatori l’uso di un disco SSD e di un sistema dotato dei requisiti consigliati o superiori per vivere l’azione di gioco e i suoi salti tra le dimensioni nel modo migliore.»

Il disco di nuova generazione è stato anche il motivo per cui Final Fantasy XVI, come ha spiegato Square Enix. Vedremo la stessa cosa se e quando l'ultimo capitolo della saga di JRPG uscirà su PC?