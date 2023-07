Ratchet & Clank Rift Apart su PC sarà ancora più next-gen

Ratchet & Clank Rift Apart approderà a breve anche su PC, dopo aver soddisfatto le aspettative su PS5.

L'ultimo capitolo della serie (che trovate su Amazon) ha decisamente mostrato i muscoli della console Sony.

Advertisement

Il tutto, portando egregiamente a casa il risultato, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione della versione originale.

Ora, dopo l'annuncio di alcune settimane fa, è il momento di parlare dei requisiti della versione PC del gioco.

Nixxes Software ha appena rivelato le specifiche PC, le quali coprono tutte le risoluzioni comuni (1080p, 1440p e 4K), così come il framerate a cui mirano e le impostazioni grafiche (via DSO Gaming).

E sì, lo sviluppatore ha incluso anche le specifiche PC necessarie per far funzionare gli effetti Ray Tracing del gioco.

Per giocare a 1440p/impostazioni elevate con 60fps, Nixxes raccomanda una NVIDIA GeForce RTX 3070 o una AMD Radeon RX 6800. Gli sviluppatori consigliano inoltre di utilizzare un'unità SSD e il gioco necessita di 16 GB di RAM totale.

Per giocare a 4K/Impostazioni elevate/Ray Tracing molto elevato con 60 fps, Nixxes suggerisce di utilizzare invece una NVIDIA GeForce RTX 4080 o una AMD Radeon RX 7900XTX. Si noti che per le impostazioni RT, lo sviluppatore consiglia l'uso di DLSS 2 o FSR 2.0.

A prima vista, questi requisiti di sistema sembrano ragionevoli. Sarà quindi interessante vedere come si comporterà il gioco sulla piattaforma, visto che Ratchet & Clank Rift Apart supporterà NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2.0 e Intel XeSS al lancio, oltre al Ray Tracing per migliorare i riflessi e gli esterni.

Tra le altre feature c'è anche il supporto per i monitor ultra-wide, nelle risoluzioni 21:9, 32:9 e fino a 48:9 per configurazioni a tre monitor. Sia il gameplay che i filmati saranno ottimizzati per schermi ultra-wide.

Si potrà giocare anche con mouse e tastiera, ma il DualSense sarà compatibile con tanto di feedback tattile nel caso giocate con una connessione cablata. Ratchet & Clank Rift Apart arriverà in ogni caso su PC il 26 luglio 2023.

Sapevamo che PlayStation avrebbe preso sul serio i suoi porting su PC, con tanto di etichetta dedicata.

Il tutto, considerando anche che il futuro sarà comunque scandito da altri grandi titoli, come quelli che secondo Jim Ryan hanno impreziosito l'ultimo PlayStation Showcase.