Questo monitor gaming MSI è perfetto per gli eSports e oggi SUPER SCONTATO!

Se state cercando un monitor gaming di alta qualità con prestazioni eccezionali, questa offerta su Amazon inerente al modello MSI G274QPX è imperdibile. Attualmente disponibile a soli 349,99€, questo monitor vanta uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 467,45€, rendendolo un affare straordinario per chi desidera un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

MSI G274QPX, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G274QPX è dotato di un pannello Rapid IPS da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel), che offre immagini cristalline e dettagliate. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz e al tempo di risposta di 1ms GtG, potrete godere di una reattività incredibile, ideale per il gaming competitivo e gli eSports. Inoltre, la compatibilità con G-SYNC assicura un’esperienza di gioco senza tearing o stuttering.

La qualità dell’immagine è esaltata dal supporto VESA DisplayHDR 400, che garantisce colori intensi e un’illuminazione ottimale. La gamma cromatica del 98% DCI-P3, unita alla copertura 136% sRGB e 97% Adobe RGB, assicura una fedeltà cromatica superiore, rendendo il monitor perfetto non solo per il gaming ma anche per la creazione di contenuti visivi.

Non mancano funzionalità avanzate pensate per i gamer più esigenti. La tecnologia Night Vision migliora la visibilità nelle scene scure, offrendovi un vantaggio competitivo in giochi con ambientazioni cupe. Il design è altrettanto curato, con una cornice sottile che massimizza l’area di visualizzazione e un supporto regolabile a 4 vie per un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre porte DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b CEC e Type-C con Power Delivery da 65W, rendendolo versatile e compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Se cercate un monitor gaming con specifiche di fascia alta a un prezzo scontato, questa è l’occasione perfetta per aggiornare la vostra postazione. Affrettatevi! L’offerta su Amazon potrebbe durare ancora per poco.

