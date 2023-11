Questa Smart TV QLED da 65" è un vero affare a questo prezzo!

Vi informiamo che su Amazon è disponibile la Samsung QE65Q75C QLED, una smart TV da 65" dotata di processore Quantum 4K, tecnologia Dual LED, OTS Lite e un elegante AirSlim Design, proposta ad un prezzo senza precedenti. È compatibile anche con Bixby e Alexa, e può essere acquistata a soli 999€ grazie alle promozioni del Black Friday.

Samsung QE65Q75C, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è particolarmente indicato per chi desidera una smart TV di qualità superiore rispetto ai normali modelli LED. La serie QLED di Samsung, di cui fa parte, è nota per la sua tecnologia di retroilluminazione avanzata, che garantisce una qualità dell'immagine eccezionale e un audio surround 3D. Grazie al suo pannello ad alta frequenza di aggiornamento e alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, è ideale anche per i gamer che cercano immagini fluide, senza dover ricorrere a monitor specifici per il gaming.

Va sottolineato che il suo processore Quantum 4K integra l'intelligenza artificiale, rendendo questa TV un'ottima scelta anche per coloro che guardano contenuti non in alta definizione, migliorandone notevolmente la qualità rispetto a un televisore tradizionale. È inoltre equipaggiata con la funzione SmartThings, che permette di gestire tutti i dispositivi smart della casa direttamente dalla TV.

Questa offerta rappresenta un'opportunità eccezionale nel settore audiovisivo. Tra la sua tecnologia all'avanguardia, il design raffinato e il prezzo vantaggioso di 999,00€ per il modello da 65 pollici, questa TV soddisfa tutte le esigenze di chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità, sia per i videogiochi che per i film.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta.

