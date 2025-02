Questa smart TV LG 4K è perfetta per il gaming e COSTA POCHISSIMO!

Cercate una TV 4K che sia perfetta per il gaming e che offra tante funzionalità smart? Allora non potete perdervi questa super occasione! Approfittate subito dell’offerta su Amazon per LG UHD AI ThinQ Serie UT73 2024 da 43’’ a soli 259,00€, invece del prezzo originale di 313,73€. Un risparmio del 17% per portare a casa una smart TV 4K ricca di funzionalità!

LG UHD serie UT73, chi dovrebbe acquistarlo?

Con una risoluzione 4K e la tecnologia HDR10 Pro, questa Smart TV offre immagini nitide, colori vividi e un livello di dettaglio incredibile. Il processore α5 Gen7, potenziato dall’Intelligenza Artificiale, ottimizza i contenuti trasformandoli in 4K, regola la luminosità in base all’ambiente e adatta il suono per un’esperienza immersiva.

La piattaforma webOS 24 non solo rende l’interfaccia semplice e intuitiva, ma include l’innovativo programma Re:New, con aggiornamenti garantiti per 5 anni per mantenere il TV sempre al passo con i tempi. In più, grazie all’AI ThinQ, puoi gestire il televisore con i comandi vocali e accedere facilmente alle app più popolari come Netflix, Disney+, Amazon Prime, e molte altre.

Se sei un appassionato di film, la modalità FILMMAKER Mode ti permette di vivere le pellicole esattamente come le ha pensate il regista. Per i gamer, invece, la Game Dashboard e il Game Optimizer offrono un’interfaccia dedicata per ottimizzare le impostazioni di gioco con un semplice clic. Non manca la funzione Sports Portal, ideale per gli amanti dello sport: ricevi notifiche in tempo reale sui risultati delle partite mentre guardi altri contenuti.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: la smart TV LG UHD AI ThinQ da 43’’ è disponibile ora a 259,00€. Migliora il tuo intrattenimento a un prezzo imbattibile!

